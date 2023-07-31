"Свободы слова там нет": убежавшая из России спортсменка пожаловалась на жизнь в США

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Легкоатлетка Елена Куличенко, ранее представлявшая родную Россию, ныне выступает за Кипр и американский университет Джорджии. Прыгунья сокрушается, что в Соединенных Штатах, куда она улетела строить профессиональную спортивную карьеру, отсутствует свобода слова.
Елена утверждает, что при этом местное население смело общается на темы политического характера и запросто "хейтит" главу государства. Однако все это доступно до определенных границ – там, где начинается разговор на тему положения сексуальных меньшинств или расового вопроса, ни у кого не может быть никакого альтернативного мнения.
"Начал рассуждать – это все. Отменят навсегда!", – высказалась спортсменка.
При этом Кулиниченко заявила, что ее знакомые, к счастью, пока что не были уличены в подобной неосторожности. Однако слышала, что один спортсмен из другого штата заявился в женскую раздевалку и заявил, что в других местах переодеваться не станет, так как идентифицирует себя с противоположным полом. Спортсменки и не знали, как себя вести и как реагировать на ситуацию. Публичных высказываний все боятся, как огня.
А ранее Елена пожаловалась на волну ненависти, поднявшуюся, с ее слов, дома – стоило только объявить о смене спортивного гражданства.
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