"Сколько ненависти": легкоатлетка Куличенко столкнулась с травлей за рубежом

Спортсменка объяснила свое решение

Российская легкоатлетка Елена Куличенко столкнулась с потоком травли за границей после смены гражданства. Россияне обрушились на бывшую соотечественницу с резкой критикой, хотя решение отказаться от российского паспорта было фактически вынужденным.

Елена Куличенко поменяла гражданство ради спасения бизнеса своего папы. Вместе с членами семьи спортсменка смогла получить гражданство Кипра при условии, если они вложат в экономику государства два миллиона евро. Семья так и сделала.

"Сколько ненависти меня окружило, когда моя смена гражданства стала известной," – рассказала Куличенко.

Сама она призналась, что для нее не имеет особого значения, где жить и строить карьеру. Для нее дом там, где ее семья. Впрочем, из ее комментариев становится понятно, что это не только семейные узы.

"Я хочу соревноваться. Хочу участвовать в международных соревнованиях и иметь возможность проявить себя там", – говорила Куличенко в интервью.



Напомним, легкоатлетка Елена Куличенко несколько лет назад начала строить спортивную карьеру за границей. Она тренировалась на Кипре, а в этом году выступила уже с новым паспортом на чемпионате Европы в Финляндии. Она представляла сам Кипр и американский Университет Джорджии.

Бывшая россиянка выиграла соревнования и завоевала первое место в прыжках в высоту. Это стало громкой и ключевой победой для Кипра, первой победой для молодежного состава острова в таком крупном первенстве.