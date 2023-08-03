"Работал наш спорт, а не только она": Тарасову взбесило "хвастовство" Медведевой

Тренер пришла в недоумение от заявлений фигуристки, которая поставила себе в заслуги общий допуск сборной в ОИ-2018

Российская фигуристка Евгения Медведева продолжает спортивную карьеру и гордится тем, что делает многое для российского спорта. На днях она рассказала, чем реально гордится.

Чемпионка мира по фигурному катанию заявила, что ее гордость – допуск российской сборной в командном зачете до Игр 2018 года, который состоялся, по ее мнению, благодаря ей и ее "спичу".

Тогда Медведева поехала в Лозанну на закрытый саммит МОК, где выступила с речью от олимпийского комитета России. Фигуристка и действующая на тот момент чемпионка убедила всех, что Россию необходимо допустить до командных соревнований на Олимпиаде-2018. Из-за скандала с допингом российские спортсмены выступали как нейтральные.

Однако тренер Татьяна Тарасова пришла в недоумение от такого хвастовства. Она подчеркнула, что это было общим делом, а нее ее одной. И цель была достигнута не только благодаря ее "спичу".



"Над этим работали все, весь наш спорт, а не только она... Но если ей так легче живется..." – словно обесценила ее поступок Тарасова.

Тренер Татьяна Тарасова намекнула на то, что фигуристка Евгения Медведева, вероятно, немного зазвездилась.