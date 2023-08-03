"Работал наш спорт, а не только она": Тарасову взбесило "хвастовство" Медведевой

"Работал наш спорт, а не только она": Тарасову взбесило "хвастовство" Медведевой
Татьяна Тарасова. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Тренер пришла в недоумение от заявлений фигуристки, которая поставила себе в заслуги общий допуск сборной в ОИ-2018

Российская фигуристка Евгения Медведева продолжает спортивную карьеру и гордится тем, что делает многое для российского спорта. На днях она рассказала, чем реально гордится.

Чемпионка мира по фигурному катанию заявила, что ее гордость – допуск российской сборной в командном зачете до Игр 2018 года, который состоялся, по ее мнению, благодаря ей и ее "спичу".

Тогда Медведева поехала в Лозанну на закрытый саммит МОК, где выступила с речью от олимпийского комитета России. Фигуристка и действующая на тот момент чемпионка убедила всех, что Россию необходимо допустить до командных соревнований на Олимпиаде-2018. Из-за скандала с допингом российские спортсмены выступали как нейтральные. 

Однако тренер Татьяна Тарасова пришла в недоумение от такого хвастовства. Она подчеркнула, что это было общим делом, а нее ее одной. И цель была достигнута не только благодаря ее "спичу". 

"Над этим работали все, весь наш спорт, а не только она... Но если ей так легче живется..." – словно обесценила ее поступок Тарасова. 

Тренер Татьяна Тарасова намекнула на то, что фигуристка Евгения Медведева, вероятно, немного зазвездилась. 

Источник: "Не пруст" • Требует проверки
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