Поплавская высмеяла Лазареву* после заявлений об ударах по России

Курс рубля
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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ТАТЬЯНОЙ ЮРЬЕВНОЙ ЛАЗАРЕВОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ТАТЬЯНЫ ЮРЬЕВНЫ ЛАЗАРЕВОЙ.
Бывшая звезда юмористического шоу "О.С.П. студия" Татьяна Лазарева* никогда не воспринималась людьми всерьез и была лишь комиком в своем амплуа. Но с годами в ней что-то изменилось, усугубилось или вовсе поломалось, и теперь порой невозможно понять, то ли она шутит, то ли говорит всерьез. После расставания с мужем, курсов антидепрессантов и эмиграции актриса сильно изменилась, и теперь она то и дело отпускает станные фразочки о происходящем в мире.
На днях Татьяна Лазарева* в очередной раз шокировала публику странными заявлениями и публично порадовалась ударам ВСУ по России. Речь шла об атаках беспилотников и попытке мятежа вагнеровцев. Юмористка отметила, что очень ждет смены политического режима в России, и ей совершенно безразлично то, каким образом это случится.
Конечно, слова бывшей российской звезды уже никто не воспринимает всерьез и относится к ним с сочувствием, но все же российская актриса Яна Поплавская не смогла пройти мимо такого откровенного бреда.
"У Лазаревой* все признаки желто-синей болезни. Ее бы оградить от остальной элитки, выезжающей на Запад. Как бы не заразились. Прививку им сделайте какую-нибудь", – высмеяла ее Яна Поплавская в своем телеграм-канале.
Российская актриса добавила, что необходимо немедленно возбудить уголовные дела в отношении подобных звезд, так как они являются прямыми спонсорами терроризма. Кроме того, актриса призвала арестовать их активы.
Ранее "Утро.ру" сообщало, что Татьяна Лазарева* поставила жирный крест на Алле Пугачевой.
Мужчина выложил все, как на духу