"Придется ответитить за свои поступки": Алехно высказался об уехавших звездах

"Придется ответитить за свои поступки": Алехно высказался об уехавших звездах
Фото: пресс-служба
Добиться успеха на Западе русскоязычному артисту невозможно

Руслан Алехно представил седьмой сольный альбом "А мы будем счастливыми". Великолепное оформление, модное звучание, глубокая поэзия, хитовые мелодии – здесь есть все слагаемые успеха! Авторами всех пятнадцати композиций диска являются Анна Селук и Олег Шаумаров. На презентации пластинки с Заслуженным артистом республики Беларусь встретился корреспондент "Утро.ру".

Сразу обращают на себя внимание дорогие именные ушные мониторы у Алехно, сделанные по индивидуальному заказу с учетом анатомической формы его ушной раковины. Подобными могут похвастаться мировые суперзвезды! При этом Алехно не считает себя очень богатым. "Мне хватает на все, что нужно, - признается Руслан. – К тому сейчас, как это ни странно, концертов стало больше. Даже в 2020-м, когда была пандемия, работа не останавливалась – мы сняли четыре клипа. И, по-прежнему, даю много благотворительных концертов".

Руслан Алехно при этом – один из немногих артистов, кто честно говорит о своей гражданской позиции, не стесняется быть патриотом, и уже восемь раз был с концертами на Донбассе. "Моя позиция не изменилась, более того, за последний год я еще больше убедился в своей правоте, – подчеркнул певец. – Да, многим это не нравится, кто-то из коллег стал реже мне звонить. Но это их проблемы".

Многие звезды сегодня покинули Родину. Но Руслан о подобном никогда даже не думал. Он знает пословицу: где родился, там и пригодился!

"Это их выбор, их путь и их крест,– говорит Руслан. – Каждому рано или поздно придется ответить за свои поступки. Но я считаю, что события, которые происходят сейчас вокруг России и Беларуси, должны всех нас объединить. Ведь вместе мы – сила! И то, уехал ты или остался, это выражение не только гражданской позиции, но и силы духа. Наши корни – здесь, на этой земле. Наши предки – отсюда. И только тут мы можем подпитываться энергетикой, а не в тех, чужих нам странах".

Фото: пресс-служба

Добиться русскоязычному артисту успеха за рубежом, по убеждению Алехно, невозможно. "Чтобы там чего-то добиться, нужно и родиться там, и обладать их менталитетом, – пояснил исполнитель. – Нет ничего лучше, чем выйти на сцену и спеть так, чтобы люди заплакали или засмеялись. А это можно сделать только в том случае, если ты – носитель языка этого народа, часть его души и культуры". 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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