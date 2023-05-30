Якубович резко высказался об уехавших из страны

Якубович резко высказался об уехавших из страны
Леонид Якубович. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий четко обозначил свою позицию

В последнее время внушительное число российских знаменитостей решили покинуть родные пенаты и обосновались за границей. Относиться к такому шагу можно по-разному. К примеру, популярный российский телеведущий Леонид Якубович уверен, что беглецам на чужбине счастья не видать.

Якубович отметил, что несмотря на все потуги обжиться на территории другого государства, эмигранты всегда остаются чужаками, которых за границей особо не ждут. Бессменный ведущий популярной телевикторины "Поле чудес" отметил, что человек может купить жилье за границей, обзавестись семьей и наследниками, однако он никогда не станет своим.

В какой-то момент человеку все равно намекнут, что в новой стране проживания он – чужой. Эмигрант никогда не сможет полностью влиться в среду иностранцев.

"Жить можно только со своими. И только свои все поймут и все простят" – напомнил Якубович.

Напомним, после старта специальной военной операции по демилитаризации киевского режима некоторые российские звезды решили выступить против действий Москвы и сбежали за рубеж.

Источник: Эмпатия Манучи ✓ Надежный источник
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