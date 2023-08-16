"Переоценила свои силы": Лазарева* поставила жирный крест на Пугачевой

Стало известно, для чего Примадонна прилетала в Россию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ТАТЬЯНОЙ ЮРЬЕВНОЙ ЛАЗАРЕВОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ТАТЬЯНЫ ЮРЬЕВНЫ ЛАЗАРЕВОЙ.



Народная артистка СССР Алла Пугачева после начала специальной военной операции покинула родину вместе с детьми и мужем. Певица успела отметиться русофобскими заявления и даже устроила демарш против Минюста РФ, когда ее супруга признали иностранным агентом.

Так или иначе, Примадонна отечественной эстрады не зарекалась не возвращаться в Россию, хотя и закрыла бизнес, а также избавилась от части имущества в нашей стране. Более того, обстоятельства уже вынуждали беглую скандалистку прилетать в Москву.

К примеру, Алла Пугачева посетила похороны своего друга Валентина Юдашкина, она решила лично проводить известного модельера в последний путь. Однако телеведущая Татьяна Лазарева* уверена, что у артистки были еще одна цель.

Юмористка заявила, что Примадонна собиралась примерить своих близких. Отношения между ними испортились на фоне СВО. Не секрет, что часть звезд негативно отнеслась к решению главы государства, однако большинство проявили патриотическую позицию.

Татьяна Лазарева* и Алла Пугачева относятся к первой группе, у них совпадают политические взгляды. Меж тем, телеведущая поставила жирный крест на певице, подчеркнув, что ей не удастся примирить всех.

"Ну да, она переоценила свои силы, считаю", – отметила Татьяна Лазарева*.

Кстати, недавно известный музыкант признался, что ухаживал за Аллой Пугачевой и осыпал ее дорогими подарками.

*Признана иностранным агентом, согласно решению Минюста РФ