"Переоценила свои силы": Лазарева* поставила жирный крест на Пугачевой

"Переоценила свои силы": Лазарева* поставила жирный крест на Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Стало известно, для чего Примадонна прилетала в Россию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ТАТЬЯНОЙ ЮРЬЕВНОЙ ЛАЗАРЕВОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ТАТЬЯНЫ ЮРЬЕВНЫ ЛАЗАРЕВОЙ.

Народная артистка СССР Алла Пугачева после начала специальной военной операции покинула родину вместе с детьми и мужем. Певица успела отметиться русофобскими заявления и даже устроила демарш против Минюста РФ, когда ее супруга признали иностранным агентом.

Так или иначе, Примадонна отечественной эстрады не зарекалась не возвращаться в Россию, хотя и закрыла бизнес, а также избавилась от части имущества в нашей стране. Более того, обстоятельства уже вынуждали беглую скандалистку прилетать в Москву.

К примеру, Алла Пугачева посетила похороны своего друга Валентина Юдашкина, она решила лично проводить известного модельера в последний путь. Однако телеведущая Татьяна Лазарева* уверена, что у артистки были еще одна цель.

Юмористка заявила, что Примадонна собиралась примерить своих близких. Отношения между ними испортились на фоне СВО. Не секрет, что часть звезд негативно отнеслась к решению главы государства, однако большинство проявили патриотическую позицию.

Татьяна Лазарева* и Алла Пугачева относятся к первой группе, у них совпадают политические взгляды. Меж тем, телеведущая поставила жирный крест на певице, подчеркнув, что ей не удастся примирить всех.

"Ну да, она переоценила свои силы, считаю", – отметила Татьяна Лазарева*.

Кстати, недавно известный музыкант признался, что ухаживал за Аллой Пугачевой и осыпал ее дорогими подарками.

*Признана иностранным агентом, согласно решению Минюста РФ

Фоторепортаж
Пугачева увезла детей в Израиль
Источник: StarHit ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Освистанная в Грузии группа The Killers извинилась перед русофобами

Музыканты пригласили на сцену россиянина

Пустят ли Дапкунайте в Россию: директор актрисы ответила на слухи

Шумиха вокруг знаменитости не умолкает

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей