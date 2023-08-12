"Позор": известный российский музыкант смачно плюнул в Пугачеву

Виктор Рыбин раскритиковал беглых звезд

Как известно, после начала специальной военной операции на Украине некоторые отечественные звезды отвернулись от своей родины, плюнули на россиян, за счет которых заработали свои огромные состояния, и сбежали за границу. Флагманом беглых артистов сегодня является Алла Пугачева. Она и сам отличилась русофобскими заявлениями.

Однако абсолютное большинство российских звезд заняли патриотическую позицию, они активно поддерживают в трудное время народ и армию, ездят выступать перед освобожденными мирными жителями и защитниками отечества. Кроме того, она критически настроены против коллег-беглецов.

Вот и лидер популярной группы "Дюна" Виктор Рыбин смачно плюнул в Аллу Пугачеву, Валерия Меладзе, Веру Брежневу, Ивана Урганта и других отличившихся персонажей. Музыкант послал русофобов "на хрен".

"Прямо позор, позор. Они нас считают дураками и еще кем-то, а мы их считаем просто предателями", – заявил Виктор Рыбин.

Он также подчеркнул в интервью радио "Комсомольская правда", что такие звезды, как Алла Пугачева и подобные ей, должны чувствовать негодование россиян.

К слову, именно русофобские настроения ранее позволили сблизиться двум конкуренткам – народным артистка СССР Алле Пугачевой и Софии Ротару.