Истощенная Пугачева шокировала народ своей внешностью

Фанаты ужаснулись от фото Примадонны

За долгие годы активности народная артистка СССР заработала не только многомиллионные гонорары, но и любовь многомиллионной аудитории. Еще недавно она было звездной номер один в России, народ ее боготворил и следил за каждым чихом.

Большой полностью пользовался и ее муж-иноагент. Фанаты жадно мониторили социальные сети звездного семейства в ожидании новостей и фото. Сейчас они тоже выкладывают снимки, но с новой родины.

Как известно, Алла Пугачева избавилась от бизнеса и части недвижимости в России и перебралась в Израиль. Ее супруг, судя по откровенно хамскому отношению к россиянам, властям и армии страны, не собирается возвращаться.

Сейчас он гастролирует по миру, но все чаще не с пародиями, а с политическими заявлениями. Так или иначе, комик активно работает языком, чтобы содержать семью, пока 74-летняя мать семейства нянчится с детьми.

Один из них вызвал шок у фанатов Примадонны. Алла Пугачева предстал перед публикой с оголенными ногами, и подписчики удивились, насколько она истощена. Один из комментаторов даже съязвил, мол певица страдает от анорексии.

Кстати, возраст и проблемы со здоровьем не позволяют звезде переносить израильскую жару, поэтому Алла Пугачева с наследниками перебралась на время в Латвию. Летом она будет жить в Юрмале по соседству с подругой Лаймой Вайкуле.