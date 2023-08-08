Истощенная Пугачева шокировала народ своей внешностью

Истощенная Пугачева шокировала народ своей внешностью
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фанаты ужаснулись от фото Примадонны

За долгие годы активности народная артистка СССР заработала не только многомиллионные гонорары, но и любовь многомиллионной аудитории. Еще недавно она было звездной номер один в России, народ ее боготворил и следил за каждым чихом.

Большой полностью пользовался и ее муж-иноагент. Фанаты жадно мониторили социальные сети звездного семейства в ожидании новостей и фото. Сейчас они тоже выкладывают снимки, но с новой родины.

Как известно, Алла Пугачева избавилась от бизнеса и части недвижимости в России и перебралась в Израиль. Ее супруг, судя по откровенно хамскому отношению к россиянам, властям и армии страны, не собирается возвращаться.

Сейчас он гастролирует по миру, но все чаще не с пародиями, а с политическими заявлениями. Так или иначе, комик активно работает языком, чтобы содержать семью, пока 74-летняя мать семейства нянчится с детьми.

Один из них вызвал шок у фанатов Примадонны. Алла Пугачева предстал перед публикой с оголенными ногами, и подписчики удивились, насколько она истощена. Один из комментаторов даже съязвил, мол певица страдает от анорексии.

Кстати, возраст и проблемы со здоровьем не позволяют звезде переносить израильскую жару, поэтому Алла Пугачева с наследниками перебралась на время в Латвию. Летом она будет жить в Юрмале по соседству с подругой Лаймой Вайкуле.

Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

На Западе пришли в ужас из-за шага Путина в ключевом регионе

НАТО весьма уязвима

"Ничто не поможет": Россия поставила Украине шах и мат

Об этом заявили в США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей