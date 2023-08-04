"Парик сползает": обманутая Вайкуле выставила Пугачеву посмешищем

"Парик сползает": обманутая Вайкуле выставила Пугачеву посмешищем
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Неловкий момент с Примадонной сняли камеры

В Юрмале завершился фестиваль Лаймы Вайкуле, а сама она продолжает делиться с поклонниками роликами, снятыми во время мероприятия. В одном из таких видео появилась Примадонна, которая находилась в зрительном зале. И, судя по комментариям, латвийская подружка выставила Аллу Пугачеву посмешищем. 

Дело в том, что в кадр попал довольно неловкий момент. Когда камера была направлена на певицу, она начала поправлять свои волосы. Выглядело это так, будто артистка возвращает на место парик, в ношении которого ее давно подозревают поклонники. Собственно, этот ролик вынудил пользователей вновь о нем вспомнить и пустить пару остроумных шуток.

"Парик сползает", – с иронией написал кто-то в комментариях о внешнем виде Аллы Пугачевой. 

Впрочем, волосы – не единственное, к чему придрался народ. Кто-то не упустил возможность написать о том, как плохо выглядит Примадонна. В общем, сняли ее камеры точно в не самый удачный момент. 

Алла Пугачева. Фото: социальные сети

Стоит отметить, что еще до начала фестиваля об отношениях двух подружек ходили тревожные слухи. Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как Лайма Вайкуле оказалась обманута Примадонной. Латвийская певица надеялась на участие Аллы Пугачевой в мероприятии, однако, по некоторым данным, она отказался это делать бесплатно. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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