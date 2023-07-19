"Не могут деньги поделить": жаждущая обогатиться Пугачева ограбила Вайкуле

"Не могут деньги поделить": жаждущая обогатиться Пугачева ограбила Вайкуле
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Примадонна придумала хитрую схему

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА.

Лайма Вайкуле в этом году организовывает собственный музыкальный фестиваль, выступить на котором уже согласились некоторые уехавшие из России звезды. Правда, если верить слухам, билеты на мероприятия продаются с трудом. И на фоне таких новостей латвийская певица в разговоре с прессой стала намекать на то, что на сцену выйдет сама Алла Пугачева! 

В целом, в это можно было поверить, ведь Примадонна вместе с детьми как раз отправилась отдыхать в Юрмалу, куда приехал и ее опальный муж. Да, и с Лаймой Вайкуле она дружит много лет. Вот только в окружении артистки говорят, что развлекать народ даже по просьбе подруги она вряд ли будет. 

У экс-депутата Госдумы Романа Худякова тем временем появилась другая информация. По его словам, Алла Пугачева и Максим Галкин* на самом деле хотели обогатиться. Примадонна якобы дала согласие на участие в фестивале, но в итоге облапошила Лайму Вайкуле, выставив ей счет –  250 тысяч евро. 

"Они между собой не могут деньги поделить – и торгуются перед фестивалем", – высказался Роман Худяков, обвинив парочку в жадности. 

Как утверждает экс-депутат Госдумы, латвийскую певицу не устроила такая сумма. Рассматривался также вариант выступления комика, за которое он просил 150 тысяч евро. Но и такой расклад не понравился близкой подруге звездного семейства. Теперь, говорит политик, даже не ясно, будут ли Алла Пугачева и Максим Галкин* вообще посещать мероприятие.

*признан иноагентом на территории России.

Источник: Телеграм-канал Романа Худякова ✓ Надежный источник
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