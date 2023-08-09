Русофобки Пугачева и Ротару сблизились из-за политики

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Народная артистка СССР Алла Пугачева за полтора года стала неким флагманом звезд, которые сбежали из страны после начала специальной военной операции на Украине, да еще и преисполнились русофобскими настроениями. Герой Украины София Ротару формально разорвала отношения с Россией еще в 2014 году.
Конечно, отечественная публика всегда ценила творчество двух талантливых певец. В советские годы они активно конкурировали и даже враждовали, а после развала державы условно поделили эстраду. Российская сцена стала вотчиной Аллы Пугачевой. Украинская – Софии Ротару.
Хотя последнее частенько приезжала на заработки в России, даже после 2014 года тайком пела на корпоративах перед щедрыми господами. Кроме того, национальная легенда Украины – новое звание сочинил Владимир Зеленский – владеет недвижимостью на территории нашей страны.
Две русофобки сблизились на фоне СВО. Психолог Гуля Галеева в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" отметила, что певицы могут помириться.
"Был даже такой момент, когда Ротару поддержала Пугачеву лайком на пост", – напомнила эксперт.
Меж тем, она считает, что о причиной дружбе речи не идет, из-за политических совпадений отношения между звездами могут лишь слегка улучшиться.
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