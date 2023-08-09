Русофобки Пугачева и Ротару сблизились из-за политики

Психолог рассказала об отношениях певиц

Народная артистка СССР Алла Пугачева за полтора года стала неким флагманом звезд, которые сбежали из страны после начала специальной военной операции на Украине, да еще и преисполнились русофобскими настроениями. Герой Украины София Ротару формально разорвала отношения с Россией еще в 2014 году.

Конечно, отечественная публика всегда ценила творчество двух талантливых певец. В советские годы они активно конкурировали и даже враждовали, а после развала державы условно поделили эстраду. Российская сцена стала вотчиной Аллы Пугачевой. Украинская – Софии Ротару.

Хотя последнее частенько приезжала на заработки в России, даже после 2014 года тайком пела на корпоративах перед щедрыми господами. Кроме того, национальная легенда Украины – новое звание сочинил Владимир Зеленский – владеет недвижимостью на территории нашей страны.

Две русофобки сблизились на фоне СВО. Психолог Гуля Галеева в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" отметила, что певицы могут помириться.

"Был даже такой момент, когда Ротару поддержала Пугачеву лайком на пост", – напомнила эксперт.

Меж тем, она считает, что о причиной дружбе речи не идет, из-за политических совпадений отношения между звездами могут лишь слегка улучшиться.