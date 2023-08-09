Сорвала свадьбу: Пугачева годами мстила Ротару из-за мужчины

Примадонна затаила обиду на певицу

Уже много лет в светской тусовке ходят слухи о том, что две артистки друг друга недолюбливают. Говорят, что Примадонна даже внесла "хуторянку" в черный список своих "Рождественских встреч". И этому можно было бы поверить хотя бы потому, что София Ротару так ни разу там и не появилась. Это и стало поводом для разговоров о том, что Алла Пугачева годами за что-то мстит певице.

Существует два основных предположения, из-за чего это могло произойти. И оба связаны с мужчинами. Напомним, что свою карьеру артистки начали примерно в одно и то же время, однако у Софии Ротару дела шли более стремительно. К тому же "хуторянке" первой досталась роль в кино. Ведь именно ее Александр Стефанович позвал в ленту "Душа". Это якобы сильно задело Примадонну.

Но есть еще одна версия – куда более интересная. По слухам, Алла Пугачева планировала выдать Кристину Орбакайте замуж за сына Софии Ротару. Можно представить, какой бы это был фурор! Две вечные соперницы становятся родственницами, а вражде приходит конец. Но "хуторянка" якобы сорвала планы коллеги на свадьбу, позволив наследнику самому выбирать партию и жениться по любви.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как Алла Пугачева некрасиво поступила с Лаймой Вайкуле, которая надеялась на ее поддержку.