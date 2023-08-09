"Меня как будто не стало": Седокова откровенно об обиде на подсидевшую ее Лободу

Певица рассказала, что чувствовала, когда ее заменили в группе

Группа "ВИА Гра" существует уже более 20 лет. Сегодня с трудом можно посчитать, сколько участниц за это время сменилось в коллективе. Но сколько бы красивых и талантливых солисток не присоединялось к группе, особое место в сердцах слушателей занимает ее состав 2003 года, который сегодня называют золотым.

На пике популярности коллектива в его составе блистали три яркие исполнительницы: Вера Брежнева, Надежда Грановская и Анна Седокова. Каждая из солисток по-своему покорила публику, поэтому многие были удивлены и разочарованы, когда из группы неожиданно исчезла одна из любимиц.

Долгое время Анна Седокова, которую многие считали "ядром" коллектива, предпочитала не говорить о случившемся. Однако в одном из последних интервью знаменитость нарушила молчание и рассказала, какие эмоции испытывала во время своего ухода. Оказалось, расставание с "ВИА Грой" далось певице очень нелегко.

Седокова поделилась, что покинула группу не по собственному желанию, а из-за неожиданной беременности. По словам исполнительницы, в тот непростой момент вся команда ее очень поддержала и убедила оставить ребенка. Более того, солистки и продюсер пообещали, что дождутся коллегу.

Вскоре ушедшая в декрет участница увидела группу в новом составе по телевизору. Бывшие коллеги исполнительницы получали премию вместе с подсидевшей ее Светланой Лободой. Седокова призналась, что до последнего надеялась, что коллектив вспомнит про нее и скажет хотя бы пару слов, но этого так и не случилось.

"Меня не было в той жизни. Они получили премию, а меня как будто не стало", – откровенно рассказала об обиде на Лободу и экс-коллег артистка.



К счастью, сейчас у Анны Седоковой все прекрасно не только в карьере, но и в личной жизни. Ранее "Утро.ру" писало, что выкатившая живот певица намекнула на четвертую беременность.