Выкатившая живот Седокова намекнула на четвертую беременность

Выкатившая живот Седокова намекнула на четвертую беременность
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Звезда спровоцировала очередную волну слухов

Анна Седокова всегда могла похвастаться бурной личной жизнью. Как известно, брюнетка не только крутила множество романов, но и несколько раз выходила замуж. К тому же, она трижды стала мамой, родив детей от разных мужчин. Однако в последнее время в любовных делах знаменитости особенно бушуют страсти.

Не так давно певица устроила публичный скандал с мужем Янисом Тиммой. Тогда многие были уверены, что супруги расстанутся, не прожив в браке и три года. Однако пара преодолела кризис и помирилась настолько же бурно, насколько и поссорилась. А затем фанаты начали подозревать, что скоро в семье, возможно, случится пополнение.

В начале июля, вскоре после примирения с мужем, Анна Седокова оставила в соцсетях неоднозначное послание. Знаменитость поздравила вторую половинку с днем рождения со словами "нам троим повезло". Многие восприняли эту фразу как намек на беременность. 

Едва бурные обсуждения утихли, как певица снова спровоцировала сплетни. На днях Седокова поделилась в блоге роликом, презентующим ее новую песню. На сменяющих друг друга кадрах артистка предстала в двух разных образах. Для одной из частей видео знаменитость облачилась в кожаный костюм, а для другой – в розовую пижаму.

Впрочем, больше всего внимания привлекли не наряды, а выпирающие части тела исполнительницы. Снимаясь в домашнем образе, Анна Седокова выкатила заметно округленный живот, в очередной раз намекнув на четвертую беременность. Остается только догадываться, имеет ли эта часть видео какое-то либо отношение к действительности. 

Фото: соцсети

Как бы там ни было, сейчас в жизни Седоковой есть дела и поважнее, чем развеивать или подтверждать догадки общественности. Недавно звезда получила тяжелую травму после падения с лестницы. Теперь она делится деталями своего лечения с фанатами. Ранее "Утро.ру" писало, что певица рассказала о враче, который смотрел на нее как на ничтожество. 

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Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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