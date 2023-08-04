Врач посмотрел на порванную в двух местах Седокову как на ничтожество

Певица рассказал о серьезной травме

21 июля Анна Седокова давала сольный концерт в одном из столичных клубов и перед выходом на сцену упала с лестницы – в результате связки на ноге порваны в двух местах. Итог – компрессионный сапог и костыли на 8 недель.



"Со мной такое впервые. Может костюм был слишком тяжелый или я отвлеклась, - смахивает слезу Анна. – У меня есть такое любимое выражение "Избыточный потенциал важности". Это когда ты для себя безумно чего-то хочешь, безумно волнуешься и настолько себя накручиваешь, что по итогу обязательно облажаешься. Надо относиться ко всему чуть проще, иначе вы всегда будете с разорванными связками".

На концерте в студии шоу "Мурзилки Live" на "Авторадио", несмотря на полученную недавно серьезную травму, артистка была все же не на костылях, а каблучках, но и одновременно с этим преимущественно выступала сидя на стуле и шутила.

"Пришла в сменке, не на костылях, мы просто в кадр их не занесли. А вообще это катастрофа! Я свалилась за секунду до выхода на сцену, распереживалась, но концерт отработала, так что как минимум смотрите куда идете", – сообщила артистка.

"У меня за два дня был и абсолютно катастрофический врач, который смотрел на меня как на ничтожество, и врач, который говорил, что все будет хорошо", – заверила певица