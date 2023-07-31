Знаменитая певица швырнула микрофон в наглую фанатку

Такого на концерте никто не ожидал

Звезды никогда не знают, что может произойти на их концертах, ведь поклонники бывают разные. Но в последнее время странных выходок со стороны публики на выступлениях музыкантов за границей стало очень много. Недавно, к примеру, фанат Пинк бросил к ее ногам прах своей матери. А в Гарри Стайлза швырнули тяжелым предметом и попали в глазах. Но самое удивительное то, что чаще всего знаменитости спокойно реагируют на агрессивные знаки внимания.

Однако Карди Би не смогла сдержать эмоций. Во время одного из концертов знаменитая певица находилась прямо на краю сцены. И уж точно она не ожидала, что наглая фанатка решит вылить в нее содержимое своего стакана. Из-за поступка поклонницы звезда пришла в ярость и швырнула в нее микрофон. А после охрана вывела девушку с площадки.

Когда ролик с концерта, на котором запечатлен неприятный момент, попал в Сеть, народ разделился на два лагеря. Первые стали писать, что поклонница могла серьезно пострадать, получив тяжелым микрофоном по голове. И это, мол, слишком суровое наказание за безобидную выходку. А вторые встали на сторону Карди Би, посчитав, что такое отношение к себе терпеть нельзя.

Ранее "Утро.ру" писало о том, чем обернулся первый концерт российского пеца SHAMANа.