Под руки уволокли со сцены: чем обернулся концерт певца SHAMAN

Выступление артиста завершилось неожиданно

Сейчас певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, находится на пике популярности. На сегодняшний день его смело можно назвать одним из самых обсуждаемых артистов российской сцены. Громкая слава пришла к исполнителю молниеносно, но относительно недавно. А ведь он начал выходить на сцену, как выяснилось, еще с ранних лет.

Накануне SHAMAN принял участие в шоу "Малахов". В распоряжении ведущего оказались архивные кадры, на которых запечатлено раннее творчество будущей знаменитости. На камеру попал отрывок первого выступления четырехлетнего Ярослава на сцене. Мальчик стоял в центре в белоснежном костюме, исполняя песню "За милых дам", а на подтанцовке у него были две девушки в длинных черных платьях.

Самым неожиданным стало не столько то, какую песню будущий артист выбрал для своего дебюта, а чем обернулся его первый концерт. Когда Ярослав закончил петь, дамы под руки уволокли его со сцены. Этот момент рассмешил не только гостей студии, но и ведущего программы Андрея Малахова.

"Уникальные кадры, как женщины уносят его со сцены", – пошутил Малахов.

Ранее "Утро.ру" писало, что певец SHAMAN угодил в грандиозный скандал, шокировав россиян новым клипом на свою песню "Мой бой". Некоторые разглядели в творчестве артиста отсылки на запрещенную книгу Адольфа Гитлера.