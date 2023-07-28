Королева отвергла слухи о свадьбе после ссоры с невесткой-стриптизершей

Певица не видит в ней будущую невестку

Сын певицы Наташи Королевой с недавних пор съехал из родительского дома и теперь живет самостоятельной жизнью. Архип встречается с танцовщицей Мелиссой Волынкиной, от которой не в восторге его отец Сергей Глушко. Звездные родители даже находились в состоянии ссоры с потенциальной невесткой.

Недавно в Сети появились слухи о том, что сын Наташи Королевой скоро женится. В середине июля Мелисса Волынкина показала видео из виртуального ЗАГСа, после чего поклонники сразу решили, что сын Королевой скоро свяжет себя узами брака.

Наташа Королева откровенно рассказала поклонникам, что происходит в жизни ее единственного наследника. Певица призналась, что ее сын по-прежнему живет с Мелиссой, но о свадьбе пока вопрос не поднимается. Сын учится, и все силы направлены на это. Также Королева заявила, что обеспечивает сына.

Пара снимает обычную однушку в простом многоквартирном доме неподалеку от университета, где учится Архип. Певица намекнула, что у пары просто совместный быт, при этом ее сын вполне может сам себя обслуживать.

"Сын у нас умеет делать все: может и обед приготовить, и постирать, и квартиру убрать", – рассказала Королева.

Напомним, девушка сына Королевой работала в ночном клубе стриптизершей.