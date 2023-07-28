Королева отвергла слухи о свадьбе после ссоры с невесткой-стриптизершей

Королева отвергла слухи о свадьбе после ссоры с невесткой-стриптизершей
Наташа Королева с сыном. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Певица не видит в ней будущую невестку

Сын певицы Наташи Королевой с недавних пор съехал из родительского дома и теперь живет самостоятельной жизнью. Архип встречается с танцовщицей Мелиссой Волынкиной, от которой не в восторге его отец Сергей Глушко. Звездные родители даже находились в состоянии ссоры с потенциальной невесткой. 

Недавно в Сети появились слухи о том, что сын Наташи Королевой скоро женится. В середине июля Мелисса Волынкина показала видео из виртуального ЗАГСа, после чего поклонники сразу решили, что сын Королевой скоро свяжет себя узами брака.

Наташа Королева откровенно рассказала поклонникам, что происходит в жизни ее единственного наследника. Певица призналась, что ее сын по-прежнему живет с Мелиссой, но о свадьбе пока вопрос не поднимается. Сын учится, и все силы направлены на это. Также Королева заявила, что обеспечивает сына.

Пара снимает обычную однушку в простом многоквартирном доме неподалеку от университета, где учится Архип. Певица намекнула, что у пары просто совместный быт, при этом ее сын вполне может сам себя обслуживать. 

"Сын у нас умеет делать все: может и обед приготовить, и постирать, и квартиру убрать", – рассказала Королева.

Напомним, девушка сына Королевой работала в ночном клубе стриптизершей. 

Источник: Вокруг ТВ ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Япония нанесла неожиданный удар по России

Токио старательно поддерживает западных кураторов

Реальный срок: как накажут хамку-украинку Соколовскую

Журналистка может отправиться за решетку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей