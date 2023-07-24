"Осталась обида": Жулин прекратил общение с бывшей женой

Спортсмен признался, что давно не поддерживает связь с одной из бывших избранниц

Знаменитый фигурист Александр Жулин может похвастаться не только внушительной копилкой профессиональных достижений, но и бурной историей личной жизни. Сейчас, в свои 60 лет, спортсмен счастлив с третьей супругой Натальей Михайловой. В этом браке Жулин проявляет себя как примерный семьянин, но таким он был далеко не всегда.

Не секрет, что судьба часто сводила фигуриста с партнершами по ледовой арене. Выдающиеся спортсменки становились не только романтическими увлечениями Жулина, но и его женами. В первый раз он женился на танцовщице на льду Майе Усовой. Супруги вместе выступали и считались одной из самых ярких пар страны. Однако союз, заключенный в 1986 году, просуществовал недолго.

Спустя несколько лет брака, в начале 90-х, Александр Жулин увлекся коллегой по цеху Оксаной Грищук. Позже сердце тренера покорила его талантливая подопечная Татьяна Навка. В 2000 году влюбленные поженились и стали родителями дочки Александры, а через десять лет и этот союз распался.

Несмотря на то, что Жулин не хранил верность второй жене и изменял ей с Грищук, им удалось расстаться на доброй ноте. Сейчас, спустя 13 лет после развода, бывшие супруги продолжают поддерживать дружеские отношения. А вот с первой женой ситуация сложилась совсем иначе.

В новом интервью для YouTube-канала Александра Добровинского Александр Жулин признался, что давно прекратил общение с Майей Усовой. Фигурист вспомнил, что долгое время после расставания они с бывшей женой продолжали работать в паре и изображать влюбленных. По мнению тренера, экс-супруга так и не смогла простить ему старые обиды.

"С Майей мы давно не общались. Осталась некая обида, мне кажется, у нее. Может, и по делу", – рассказал Жулин.



Ранее "Утро.ру" писало, что Татьяна Навка публично поздравила Александра Жулина с днем рождения. Спортсменка посвятила бывшему мужу пост в социальных сетях.