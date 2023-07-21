"Просто обожает": раскрыта правда об отношениях Навки с бывшим мужем

Фигуристка, будучи в браке, вспоминает об экс-супруге

Знаменитая фигуристка давно счастлива в браке, который у нее, как известно, не первый. Блондинка была замужем за Александром Жулиным, с которым была вместе около 14 лет. Объявление о разводе было неожиданным для всех. Более того, Татьяна Навка и ее экс-супруг много лет не озвучивали причины такого решения.

Но в прошлом году тренер по фигурному катанию все же прервал молчание. Он рассказал, что отношения со спортсменкой разрушили его измены, которые она неоднократно прощала. Неудивительно, что некоторые поклонники стали считать что блондинка, несмотря на наличие крепкого брака, до сих пор таит обиду на бывшего мужа.

Впрочем, ее последний пост в соцсетях, в котором она раскрыла правду об отношениях с Александром Жулиным, ясно дает понять, что это лишь фантазии фанатов. В день рождения тренера Татьяна Навка написала публичное поздравление, пронизанное теплыми чувствами. Спортсменка оценила его профессиональные качества, которые привели к победам не только его самого, но и подопечных.

А также проговорилась о личном, прокомментировав его отношение к наследникам.

"Очень чуткий и добрый папа, который просто обожает своих детей, умеет находить с ними общий язык, а когда надо наставлять и поддерживать", – разоткровенничалась звезда.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что в Сети появились слухи о разводе фигуристки. Позже она сама решила прокомментировать эту информацию. Все, что говорят ее о браке, Татьяна Навка назвала "бредом".