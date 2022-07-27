Фигуристка была явно не в настроении

В медиа появились слухи, что прославленная фигуристка Татьяна Навка якобы переживает семейный разлад со своим супругом, государственным служащим Дмитрием Песковым. Однако длительное время комментариев не было. Спустя некоторое время сама Татьяна в итоге вышла на связь и решила прояснить ситуацию, однако была довольно лаконична.

Уставшая от домыслов назойливых журналистов звезда заявила, что ее постоянно донимают подобными сплетнями – кроме раздражения, тут ничего не испытать.

"Не хочу этот бред комментировать. Пожалуйста, не спрашивайте меня по поводу сплетен", – ответила Татьяна.



Слухи пошли после публикации фото в соцсетях – некоторые подписчики заявили, что Татьяна в ссоре с супругом из-за того, что на снимке стоят друг от друга поодаль.