Навка впервые вышла на связь после слухов о разводе

Навка впервые вышла на связь после слухов о разводе
Татьяна Навка. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Фигуристка была явно не в настроении

В медиа появились слухи, что прославленная фигуристка Татьяна Навка якобы переживает семейный разлад со своим супругом, государственным служащим Дмитрием Песковым. Однако длительное время комментариев не было. Спустя некоторое время сама Татьяна в итоге вышла на связь и решила прояснить ситуацию, однако была довольно лаконична.

Уставшая от домыслов назойливых журналистов звезда заявила, что ее постоянно донимают подобными сплетнями – кроме раздражения, тут ничего не испытать. 

"Не хочу этот бред комментировать. Пожалуйста, не спрашивайте меня по поводу сплетен", – ответила Татьяна.

Слухи пошли после публикации фото в соцсетях – некоторые подписчики заявили, что Татьяна в ссоре с супругом из-за того, что на снимке стоят друг от друга поодаль.

Источник: NVL ✓ Надежный источник
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