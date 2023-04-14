"Прошло больше года моих визгов": дочь Машкова заговорила после ссоры с отцом из-за СВО

"Прошло больше года моих визгов": дочь Машкова заговорила после ссоры с отцом из-за СВО
Владимир Машков. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Актриса все переосмыслила

Наследница знаменитого российского артиста Владимира Машкова Мария, как все помнят, не стала реагировать на просьбу отца вернуться домой, в Москву. После этого актриса театра начала рефлексировать в социальных сетях, рассказывая о своих душевных переживаниях.

Недавно 37-летняя Мария сделала новое заявление – СМИ уверены, что тем самым та только подтвердила свои намерения остаться в Штатах.

"Прошло больше года моих визгов. Близка стадия принятия", – написала Машкова в соцсетях, добавив, что готова ворваться уже в "новую жизнь".

Наследница Владимира Машкова заверила публику, что не пропадет в Штатах – она живет в стране с "фантастическими людьми" и не испытывает проблем с трудоустройством. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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