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Наследница знаменитого российского артиста Владимира Машкова Мария, как все помнят, не стала реагировать на просьбу отца вернуться домой, в Москву. После этого актриса театра начала рефлексировать в социальных сетях, рассказывая о своих душевных переживаниях.
Недавно 37-летняя Мария сделала новое заявление – СМИ уверены, что тем самым та только подтвердила свои намерения остаться в Штатах.
"Прошло больше года моих визгов. Близка стадия принятия", – написала Машкова в соцсетях, добавив, что готова ворваться уже в "новую жизнь".
Наследница Владимира Машкова заверила публику, что не пропадет в Штатах – она живет в стране с "фантастическими людьми" и не испытывает проблем с трудоустройством.
Запад старается прогнуть другие страны