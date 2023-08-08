Вряд ли умная: Лужина оценила интеллект Пугачевой после слов о "рабах и холопах"

Примадонна уже не та, что прежде

Алла Пугачева одна из тех звезд, которая бросила все на старости лет и отправилась в эмиграцию строить жизнь с нуля, рискуя детьми и своим здоровьем. Ради чего? – задавались вопросом шокированные поклонники. Но со временем все становится на свои места.

В последнее время Алла Пугачева все чаще ведет себя странно на людях, а опубликованные ее мужем иноагентом видео лишь выставляют ее в нелепом свете. Что уж говорить о заявлениях Примадонны, которые звучат не к месту и шокируют ее коллег и фанатов, портят ей самой жизнь и хоть какое-то будущее.

Героиня фильма "Вертикаль" советская актриса Лариса Лужина предположила, почему Пугачева позволила себе отпустить такую истерическую фразу в адрес россиян, как "были холопами, стали рабами". По мнению народной артистки РСФСР, раньше ей просто казалось, что Пугачева умная женщина. Но теперь очевидно, что это не так. Вряд ли она умная, считает актриса.

"Мне казалось, что Алла такая мудрая женщина, я ее считала умной. Человеком соображающим. А с этим заявлением про холопов и рабов что-то там переклинило у нее", – отметила звезда.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что истощенная Алла Пугачева шокировала народ своей внешностью.