Пенсия больше: Пугачева утерла нос Ротару

Выплаты знаменитой "хуторянке" не дотягивают до содержания Примадонны

У Аллы Пугачевой выросла пенсия. Теперь ушедшая по годам на заслуженный отдых певица получает 47 тыс. рублей. А ее коллеге и, как считалось долгое время, сопернице по сцене Софии Ротару платят значительно меньше.

Ранее пенсия Примадонны была намного ниже: сначала сущие гроши – 2 тыс. руб., о чем не так давно рассказывал ее муж – юморист Максим Галкин, потом дотянулась до 10 тыс. 700 руб., позже стала около 17 тысяч. И вот наконец она увеличилась почти втрое благодаря надбавке за звание "Народная артистка", сообщает сайт "Комсомольская правда". Правда, эти деньги звезда отдает на благотворительные проекты.

Знаменитая "хуторянка" даже не получает свое денежное обеспечение. Пенсию украинской певицы, по ее же распоряжению, переводят на карточку ее фанатке – девочке-инвалиду с редким заболеванием костей. Как рассказал "КП" менеджер артистки, ежемесячно Пенсионный фонд Украины начисляет ей сумму, которая в переводе на рубли не достигает и 16 тысяч. Хотя ранее поступали данные, что Ротару платят больше – около 35 тысяч.

У Эдиты Пьехи две пенсии. За некогда полученное звание "Почетный шахтер" ей причитается 25 тыс. руб. плюс выплата за стаж певицы – 17 тыс., а вместе 43 тысячи.

Известному поэту-песеннику Илье Резнику, по словам его жены, "в этом месяце перечислили 44 тысячи рублей: пенсия – 14 тысяч и 30 тысяч – надбавка за звание народного артиста". Но живут они трудно: опекают 75 детей из своего детского театра "Маленькая страна", покупая им подарки, давая деньги на лечение, ведь они почти все из многодетных семей.

У главного мушкетера страны Михаила Боярского пенсия не изменилась. Она составляет 20 тыс. рублей. Но известный актер тоже пока не воспользовался этими деньгами – у него "есть актерский заработок", отметил незабываемый Д'Артаньян.

Звезда программы "Давай поженимся" Роза Сябитова получает пенсию 14 тыс. рублей. Но она подошла к этому возрасту "не с пустыми карманами", откладывала. Годы ей не помеха – она "в отличной форме", уходить на отдых не планирует, да и старость ее не пугает.

Немного меньше получает актер Александр Панкратов-Черный. Его денежное содержание по возрасту равно 13 тыс. рублей. Однако он также продолжает работать – играет в театре, снимается в кино.

Юморист Владимир Винокур получает пенсию 10 тыс. рублей. И он сразу переводит все средства на благотворительность – в детский дом.

Меньше всех платят недавно ушедшей на заслуженный отдых певице Лолите Милявской. Она даже была шокирована, когда ей назвали эту сумму – 6 тыс. рублей. А причина проста – артистка не может доказать все 35 лет своего трудового стажа.