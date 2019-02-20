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Пенсия больше: Пугачева утерла нос Ротару

София Ротару. Фото: www.globallookpress.com Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com Михаил Боярский. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Винокур. Фото: www.globallookpress.com Роза Сябитова. Фото: www.globallookpress.com Лолита. Фото: www.globallookpress.com Илья Резник. Фото: www.globallookpress.com +2
Выплаты знаменитой "хуторянке" не дотягивают до содержания Примадонны

У Аллы Пугачевой выросла пенсия. Теперь ушедшая по годам на заслуженный отдых певица получает 47 тыс. рублей. А ее коллеге и, как считалось долгое время, сопернице по сцене Софии Ротару платят значительно меньше.  

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com

Ранее пенсия Примадонны была намного ниже: сначала сущие гроши – 2 тыс. руб., о чем не так давно рассказывал ее муж – юморист Максим Галкин, потом дотянулась до 10 тыс. 700 руб., позже стала около 17 тысяч. И вот наконец она увеличилась почти втрое благодаря надбавке за звание "Народная артистка", сообщает сайт "Комсомольская правда". Правда, эти деньги звезда отдает на благотворительные проекты.

София Ротару. Фото: www.globallookpress.com

Знаменитая "хуторянка" даже не получает свое денежное обеспечение. Пенсию украинской певицы, по ее же распоряжению, переводят на карточку ее фанатке – девочке-инвалиду с редким заболеванием костей. Как рассказал "КП" менеджер артистки, ежемесячно Пенсионный фонд Украины начисляет ей сумму, которая в переводе на рубли не достигает и 16 тысяч. Хотя ранее поступали данные, что Ротару платят больше – около 35 тысяч.

Эдита Пьеха. Фото: www.globallookpress.com

У Эдиты Пьехи две пенсии. За некогда полученное звание "Почетный шахтер" ей причитается 25 тыс. руб. плюс выплата за стаж певицы – 17 тыс., а вместе 43 тысячи.

Илья Резник. Фото: www.globallookpress.com

Известному поэту-песеннику Илье Резнику, по словам его жены, "в этом месяце перечислили 44 тысячи рублей: пенсия – 14 тысяч и 30 тысяч – надбавка за звание народного артиста". Но живут они трудно: опекают 75 детей из своего детского театра "Маленькая страна", покупая им подарки, давая деньги на лечение, ведь они почти все из многодетных семей.

Михаил Боярский. Фото: www.globallookpress.com

У главного мушкетера страны Михаила Боярского пенсия не изменилась. Она составляет 20 тыс. рублей. Но известный актер тоже пока не воспользовался этими деньгами – у него "есть актерский заработок", отметил незабываемый Д'Артаньян.

Роза Сябитова. Фото: www.globallookpress.com

Звезда программы "Давай поженимся" Роза Сябитова получает пенсию 14 тыс. рублей. Но она подошла к этому возрасту "не с пустыми карманами", откладывала. Годы ей не помеха – она "в отличной форме", уходить на отдых не планирует, да и старость ее не пугает.

Александр Панкратов-Чёрный. Фото: www.globallookpress.com

Немного меньше получает актер Александр Панкратов-Черный. Его денежное содержание по возрасту равно 13 тыс. рублей. Однако он также продолжает работать – играет в театре, снимается в кино.

Владимир Винокур. Фото: www.globallookpress.com

Юморист Владимир Винокур получает пенсию 10 тыс. рублей. И он сразу переводит все средства на благотворительность – в детский дом.

Лолита. Фото: www.globallookpress.com

Меньше всех платят недавно ушедшей на заслуженный отдых певице Лолите Милявской. Она даже была шокирована, когда ей назвали эту сумму – 6 тыс. рублей. А причина проста – артистка не может доказать все 35 лет своего трудового стажа.

Полина ДОРОЖКИНА
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