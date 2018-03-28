Пугачеву обсмеяли за маленькую пенсию

Уральский драматург поделился неожиданной радостью

Режиссер и драматург Николай Коляда сравнил свою пенсию с деньгами, которые получает Алла Пугачева.

Полученными результатами Коляда поделился на своей страничке в сети Facebook: "Мне пенсию назначили. Пришли только что деньги на карточку... 17 тыс. 147 рублей 91 копейка. Знакомая сказала, что это очень хорошая пенсия. У Аллы Пугачевой, говорят, 15 тысяч. )))))" Свой пост Коляда сопроводил жизнерадостной картинкой.

Подписчики Николая Владимировича написали в комментариях, что с пенсией ему действительно повезло и что такие большие деньги получают далеко не все. "У Вас все неплохо!!!", "Поздравляю!)", "Жених обеспеченный", "Очень даже!)" – пошутили интернет-пользователи. Энтузиазм комментаторов озадачил Коляду, и он написал: "Что-то я задумался. Надо съездить в банк и узнать. Может, это гонорар какой, а вовсе и не пенсия. Раз у всех мало, мне с чего дадут большую?" При этом некоторые почитатели режиссера считают, что его пенсия никак не может быть больше, чем у Аллы Пугачевой, сообщает URA.RU.



По информации издания Dni.ru, пенсия Примадонны не превышает 17 тыс. рублей. Однако у самой яркой звезды российской эстрады нет причин для беспокойства – Пугачева регулярно попадает в список самых богатых российских знаменитостей по версии Forbes, ее состояние оценивается приблизительно в $100 миллионов.