Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Пугачеву обсмеяли за маленькую пенсию

Алла Пугачева и Николай Коляда. Фото: utro.ru
Уральский драматург поделился неожиданной радостью

Режиссер и драматург Николай Коляда сравнил свою пенсию с деньгами, которые получает Алла Пугачева.

Полученными результатами Коляда поделился на своей страничке в сети Facebook: "Мне пенсию назначили. Пришли только что деньги на карточку... 17 тыс. 147 рублей 91 копейка. Знакомая сказала, что это очень хорошая пенсия. У Аллы Пугачевой, говорят, 15 тысяч. )))))" Свой пост Коляда сопроводил жизнерадостной картинкой.

По теме

Подписчики Николая Владимировича написали в комментариях, что с пенсией ему действительно повезло и что такие большие деньги получают далеко не все. "У Вас все неплохо!!!", "Поздравляю!)", "Жених обеспеченный",  "Очень даже!)" – пошутили интернет-пользователи. Энтузиазм комментаторов озадачил Коляду, и он написал: "Что-то я задумался. Надо съездить в банк и узнать. Может, это гонорар какой, а вовсе и не пенсия. Раз у всех мало, мне с чего дадут большую?" При этом некоторые почитатели режиссера считают, что его пенсия никак не может быть больше, чем у Аллы Пугачевой, сообщает URA.RU. 

По информации издания Dni.ru, пенсия Примадонны не превышает 17 тыс. рублей. Однако у самой яркой звезды российской эстрады нет причин для беспокойства – Пугачева регулярно попадает в список самых богатых российских знаменитостей по версии Forbes, ее состояние оценивается приблизительно в $100 миллионов.

 

 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Умер Олег Анофриев

Советский и российский актер ушел из жизни в возрасте 87 лет

Порошенко выдавил из себя соболезнования

Спустя четыре дня лидер Незалежной сделал заявление

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей