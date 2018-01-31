Пугачева купается в ванне из золота
Роскошный замок Пугачевой - Галкина давно стал достопримечательностью деревни Грязь, если не всего Подмосковья. Он поражает воображение даже искушенных обитателей Рублевки. Как оказалось, блещет он не только фасадом, но и внутренним убранством.
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Парадный вход в жилище полностью соответствует известному выражению "мой дом - моя крепость". Первым гостей встречает рыцарь, которого певица считает хранителем дома. Как отмечает сайт "Комсомольская правда", антикварные доспехи XIX в. давным-давно куплены Максимом Галкиным.
Высота потолков в столовой, совмещенной с каминной комнатой, достигает четырех метров. Это место является эпицентром всех семейных праздников. А в кабинете Максима Галкина, оформленном в викторианском стиле, стоят резные кресла с леопардовой обивкой.
Любопытно, что гнездышко Примадонны занимает отдельное крыло. Пол ее будуара выложен паркетом из розового дерева, а мебель в пастельных тонах заказана в Италии. Стоимость овального зеркала у королевской кровати певицы может стоить порядка 300 тыс. рублей. Ванная комната Аллы Борисовны своими размерами вполне может конкурировать с однушкой в каком-нибудь провинциальном городке. В ее отделке был использован итальянский мрамор. Сама ванна с позолоченными ножками своим дизайном отсылает к позапрошлому веку и тянет примерно на 400 тыс. рублей.
Дальше еще интереснее. Вход в бассейн, декорированный в китайском стиле, возможен только через подземный переход. При нем имеется спа-центр с джакузи - этот райский уголок является одним из любимых мест певицы.
Лишь избранным разрешен доступ в поместье звездной пары. В их число входят близкие друзья, среди которых значатся, например, Юдашкины, Буйновы, Николаевы. Заказан сюда вход и журналистам. Исключение звёзды в свое время сделали для программы "Новые русские сенсации".
Площадь шестиэтажного замка составляет 3 тыс. кв. метров. Он состоит из 20 жилых комнат, пять из которых являются спальнями для гостей, и домашнего театра. Также здесь можно прогуляться по оранжерее и зимнему саду. Прислуга знаменитостей живет в отдельных домиках.
По самым скромным прикидкам, ежемесячное обслуживание поместья обходится звездам в полмиллиона рублей.
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