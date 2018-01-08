Пугачева исчезнет в 2018-м году

Примадонна примет серьезное решение

В наступившем году Желтой Собаки примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву ждет много интересного. О том, как сложится жизнь любимой россиянами артистки, рассказала финалистка "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова.

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"Следующий год для Пугачевой полностью будет посвящен семье и детям. Она как будто растворится в детях, и кроме них ее больше ничего не будет интересовать. Акценты она расставит на воспитании, творческом развитии - в целом ее дети растут очень одаренными и творческими личностями", - считает она.

"По камням я вижу, что она посвятит себя больше дому и семейному очагу, нежели карьере. Она давно снискала любовь и уважение, поэтому ее уже это не так будет беспокоить. Конечно, мы будем видеть ее, но, как говорят камни, реже. Она займется благоустройством дома... мне показывает какой-то загородный дом, покупку новых предметов интерьера, что-то связанное с декором", - говорит предсказательница.





Кажетта Ахметжанова. Фото: пресс-служба



Денег у примадонны в 2018-м тоже будет в достатке.

"Финансово год для Пугачевой благоприятен на все сто. Я не вижу никаких проблем, за исключением, может быть, каких-то мелочей. Больше ее могут расстраивать или радовать только ее дети", - подметила ясновидящая.

Здоровье у артистки будет в норме: "Пугачева женщина весьма умная, старается следить за состоянием своего организма, при необходимости проходить профилактику".

"Вижу поездки, но как-то больше связанные с отдыхом, нежели с работой. Вижу также, что она займется каким-то новым проектом вместе со своим мужем. Хотелось бы пожелать им счастья, ведь что бы ни говорили люди, каждый из нас должен жить так, как хочет он сам", - заключила Кажетта Ахметжанова.