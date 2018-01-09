Новый год принесет войны и конфликты

Мировой стабильности угрожают Белый дом, Ким Чен Ын и хакеры

Ситуация в сфере глобальной безопасности в наступившем году остается тревожной. Тон международной повестке будут задавать застарелые конфликты в разных частях планеты, а также угрозы, которые приобрели актуальность в 2017 году. Перечень проблемных точек опубликовал Совет по международным отношениям США.



Самой большой угрозой для мира и согласия на всей Земле стала ситуация на Корейском полуострове. В прошлом году отношения между Пхеньяном и Вашингтоном накалились до предела. Большинство аналитиков предсказывает дальнейшую эскалацию конфликта, который может вылиться в настоящую войну с применением ядерного оружия. Обострению обстановки способствует агрессивная риторика президента США Дональда Трампа, который хочет одним махом, применив силу, решить многолетнюю проблему. Китай и Россия - ключевые игроки региона - американский курс не поддерживают, отмечает BFM.

Следующей глобальной угрозой американские эксперты называют кибершпионаж и кибератаки, которые в последние пару лет стали важным элементом в оборонных стратегиях государств. Крупнейшие страны мира уже обзавелись специализированными военными подразделениями для ведения сетевой борьбы. В первую пятерку государств по уровню развития кибервойск входят США, Китай, Великобритания, Южная Корея и Россия.

Вооруженный конфликт на Востоке Украины в последний год еле заметно тлеет, но из искры вновь может вспыхнуть пламя, если Вашингтон примет решение поставлять Киеву летальное оружие. В декабре 2017 г. Госдепартамент США выдал лицензию на отправку на Украину снайперских винтовок M107A1 и сопутствующей амуниции на сумму $41,5 миллиона. Если за этим последует продолжение, Донбасс вновь станет настоящей горячей точкой, а отношения между США и Россией ухудшатся до предела.

Недальновидная политика властей США в отношении Ирана и Афганистана может привести к резкому обострению ситуации в этих странах. Между Тегераном и Вашингтоном дипломатических отношений нет с 1980 года. В прошлом году обстановка еще сильнее обострилась: недавнее признание Трампом Иерусалима столицей Израиля подлило масла в огонь конфронтации.

Что касается Афганистана, то Совет по международным отношениям США отметил растущее напряжение в этой стране на фоне мятежных настроений талибов и реальной угрозы краха правительства. К тому же афганскую территорию в качестве нового плацдарма рассматривают боевики из запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".

Исламистов удалось вытеснить из Сирии и Ирака, разгромив их базы. Однако это может привести к тому, что радикалы сменят тактику - откажутся от сложной внутренней иерархии и перейдут к одиночным актам устрашения. Спецслужбы разных стран выражают обеспокоенность, так как отследить связи потенциального террориста с той или иной группировкой становится все сложнее.

По мнению аналитиков, до настоящего установления мира в Сирии еще далеко и конфликт может уйти на новый виток. В РФ считают, что гражданская война в стране фактически завершилась, а территория полностью очищена от террористов. Однако западные наблюдатели говорят о том, что борьба все еще продолжается, ведь действующие в Республике группировки по-прежнему находятся в состоянии открытого конфликта. Сирийская Арабская Армия может попытаться подавить сопротивление, в том числе тех сил, которые в США считают демократическими. Это может привести к новой эскалации в регионе.

Одним из редких конфликтов, в котором напрямую на замешаны интересы США, является ситуация в Южно-Китайском море. За морские территории и ряд островов в этой зоне спорят Китай и Филиппины. Напряжение в регионе наблюдается не первый год, однако стороны пока не решаются на активные меры, во многом благодаря тому, что вопрос находится под контролем Международного трибунала ООН по морскому праву.

Стоит отметить, что к подавляющему большинству угроз так или иначе причастны американцы. Это обстоятельство признали даже в правительственных учреждениях США. Власти заокеанской державы утверждают, что они намерены решать глобальные проблемы, но на деле пока что они их только создают.