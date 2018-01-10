У Яценюка прибавится проблем

Бывшему политику придется выдержать не одно испытание

О том, что ожидает одного из самых скандальных персонажей политической арены Украины Арсения Яценюка, "Утру" рассказала ясновидящая, таролог Марианна Абравитова.

Марианна Абравитова. Фото: пресс-служба



"Невероятно изворотливый человек, умный, хитрый персонаж. Он как будто неуловимый мститель. Его невозможно ухватить и удержать. Он так живет, что старается со всех сторон обеспечить себе и правильный отход с позиций, и вроде поддерживать безопасность. Он держит руку на пульсе во всех направлениях. Очень неплохо зарабатывает деньги любыми способами. С одной стороны, он очень богат и влиятелен, а с другой - весьма осторожен", - начала она.

По словам Марианны, в наступившем 2018-м политика отойдет для бывшего премьера на второй план.

"Следующий год для него больше бизнес, нежели политика. Политика на самом деле для него своего рода бизнес тоже. По сути своей он бизнесмен и относился к своему месту в правительстве как с бизнес-проекту. Выйдя оттуда с очень солидным капиталом, он будет идти дальше по жизни, захватывая все больше сфер влияния в разных отраслях и налаживая новые направления бизнес- реализации", - подметила таролог.

Абравитова считает, что из-за боязни публичной огласки Яценюк продолжит действовать через каких-то подставных лиц.

"Он так жил и будет продолжать так жить дальше. Он так дышит и видит так этот мир. Конечно, есть у него и юридические проблемы, и они не закончатся. Но у него сильная команда защитников, которые могут урегулировать любые вопросы. Я бы сказала так, что ему в 2018-м ничего не грозит, у него есть и влиятельные покровители, и в случае чего, проблемы с отходными путями. Со всех сторон все отлично. В 2018 г. он будет достаточно провокационно себя вести, высказываться, постоянно о нем будет всплывать какая-то информация. Ну это все маска. Ему все равно. Он человек достаточно внутри холодный, человек-робот, до целей он доходит, потому что идет целенаправленно", - заключила она.

