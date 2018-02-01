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Пугачева разоблачила Киркорова

Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Фото Александра Яковлева (ИТАР-ТАСС)
Лишенная сна Примадонна быстро вывела бывшего мужа на чистую воду

Январские каникулы Филипп Киркоров с семьей Кристины Орбакайте провел в солнечном Лос-Анджелесе, о чем регулярно отчитывался в своем микроблоге.  

Очередное опубликованное им видео произвело эффект разорвавшейся бомбы. На нем Филипп запечатлел прогулку с Кристиной по голливудской "Аллее славы". Среди имен мировых знаменитостей Сандры Баллок, Киану Ривза, Рики Мартина камера вдруг выхватила звезду Аллы Пугачевой.

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@alla_orfey FOREVER AND EVER👑🎤🎼!!!! Hollywood boulevard АЛЛЕЯ ЗВЁЗД. ЛОС АНЖЕЛЕС. ПРИКОЛ ДНЯ! #аллапугачева #losangeles #hollywoodwalkoffame⭐️ #popicon

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

"О мой Бог!" - воскликнул при этом певец. Свой мини-репортаж Киркоров озаглавил скромно: "На веки вечные". 

Едва видео было опубликовано, подписчики тут же начали выражать свое восхищение. "Заслуженно! Алла Борисовна - это настоящая легенда", "А она скромная, не кричит об этом на всех перекрестках, как некоторые о своих незначительных достижениях трезвонят", "Мы должны гордиться, что она у нас есть!" - написали они. 

Поток комплиментов неожиданно прервала сама Примадонна. Перепостив видео бывшего мужа, она обратилась к подписчикам.

"Алло! Вы что поверили этому приколу? Смешно", - написала она. Судя по тому, что запись оставлена в час ночи, возможно, сон певицы был прерван многочисленными поздравлениями и вопросами.

Только тогда многие обратили внимание на фразу "Прикол дня", которую Киркоров оставил в подписи к ролику. Как отметили Dni.RU, скорее всего, имя Пугачевой было наложено на пустовавшую звезду.

А тем поклонникам Примадонны, кто усомнился в том, что звезда Пугачевой - фейк, разъяснили ситуацию интернет-пользователи из США, пишет EG.RU

Впрочем, шутка короля российской эстрады никого не расстроила. Наоборот, многие сошлись на том, что Алла Пугачева достойна составить компанию мировым легендам. 

Фоторепортаж
Как изменилась Пугачева
Алла Пугачева, 2017. Фото: пресс-служба фестиваля Алла Пугачева, 2012. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев
Алла Пугачева, 2007. Фото GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алла Пугачева, 2000. Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) Алла Пугачева, 1993. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ +3
Денис ЗВЯГИН
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