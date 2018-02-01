Пугачева разоблачила Киркорова
Январские каникулы Филипп Киркоров с семьей Кристины Орбакайте провел в солнечном Лос-Анджелесе, о чем регулярно отчитывался в своем микроблоге.
Очередное опубликованное им видео произвело эффект разорвавшейся бомбы. На нем Филипп запечатлел прогулку с Кристиной по голливудской "Аллее славы". Среди имен мировых знаменитостей Сандры Баллок, Киану Ривза, Рики Мартина камера вдруг выхватила звезду Аллы Пугачевой.
"О мой Бог!" - воскликнул при этом певец. Свой мини-репортаж Киркоров озаглавил скромно: "На веки вечные".
Едва видео было опубликовано, подписчики тут же начали выражать свое восхищение. "Заслуженно! Алла
Борисовна - это настоящая легенда", "А
она скромная, не кричит об этом на всех перекрестках, как некоторые о своих
незначительных достижениях трезвонят", "Мы должны гордиться, что она у нас
есть!" - написали они.
Поток комплиментов неожиданно прервала сама Примадонна. Перепостив видео бывшего мужа, она обратилась к подписчикам.
"Алло! Вы что поверили этому приколу? Смешно", - написала она. Судя по тому, что запись оставлена в час ночи, возможно, сон певицы был прерван многочисленными поздравлениями и вопросами.
Только тогда многие обратили внимание на фразу "Прикол дня", которую Киркоров оставил в подписи к ролику. Как отметили Dni.RU, скорее всего, имя Пугачевой было наложено на пустовавшую звезду.
А тем поклонникам Примадонны, кто усомнился в том, что звезда Пугачевой - фейк, разъяснили ситуацию интернет-пользователи из США, пишет EG.RU.
Впрочем, шутка короля российской эстрады никого не расстроила. Наоборот, многие сошлись на том, что Алла Пугачева достойна составить компанию мировым легендам.
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