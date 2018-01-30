Раскрыт секрет стройности Пугачевой
Поклонникам Примадонны не дают покоя перемены в ее внешности. Их по-прежнему интересует, как же Алле Пугачевой удалось "скинуть пару десятков лет".
Свое объяснение волшебному преображению певицы дала диетолог, имя которой осталось неизвестным. Специалист предположила, что Пугачева сделала резекцию желудка.
"В ходе процедуры удаляют часть желудка, после чего уменьшается вес, уходит все лишнее", - пояснила она в эфире передачи "Ты не поверишь!" на НТВ.
А поскольку певице не рассказали, как нужно вести себя после операции, добавила диетолог, то она продолжает стремительно терять вес. "Сейчас Алле Борисовне нужна профессиональная помощь", - заявила специалист.
Но слова безымянного диетолога опровергли друзья Примадонны. В частности, ее стилист заявил, что дело вовсе не в хирургическом вмешательстве, а всего лишь в правильном питании.
"Нижняя часть у нее очень
худенькая. А ножки какие? Такие ножки нельзя прятать под макси", - цитирует его EG.RU.
Присоединилась к нему и дизайнер Мила Ставицкая, которая давно находится в дружеских отношениях со звездной четой и даже является крестной мамой их детей Гарри и Лизы. По ее словам, в рацион певицы входит определенный набор продуктов. Помимо этого, она существенно уменьшила и порции еды.
О причинах резкого похудения говорила и сама Алла Борисовна, напоминают Dni.RU. "В Израиле мне прописали таблетки от диабета, и я сразу сдулась", - заявила она.
Неделей ранее руководитель группы "Ласковый май" Андрей Разин опубликовал в Instagram фото, датированное 1995 г., где компанию Алле Пугачевой составили ее тогдашний муж Филипп Киркоров и зять Владимир Пресняков-младший. В пышнотелой даме с трудом узнается нынешняя Примадонна.
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