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Бокал вина сбил Пугачеву с ног

Фото: facebook.com/alina.rodel.1
Не успела Примадонна пригубить шампанское, как рухнула на диван в изнеможении

Умеет оторваться Алла Борисовна, нечего сказать. И вечеринка, на которой она побывала, удалась на славу.

Хлебнув шипучего напитка, Пугачева упала на диван и показала V - victory ("победа"). 

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А проходил этакий девичник, как и предполагали Dni.RU, в подмосковной деревне Аксиньино, где живет верная подруга Примадонны Алина Редель.

 

 

Благодаря этой женщине поклонники могут первыми узнавать новости из жизни Аллы Пугачевой. Алина везде сопровождает артистку - на презентациях, премьерах, отдыхе.

Как-то ходили слухи, что она помогла рождению суррогатных детей Примадонны. Правда, они не подтвердились.

"Девичник. Праздник продолжается - второй день старого Нового года, день судьбы. Всем желаем счастья!!!!" - написала Редель в Facebook.

Опубликованные ею две фотографии вызвали горячее обсуждение в соцсети. Пугачева в маленьком черном платье, кокетливо оголяющем плечо, лосинах и высоких ботильонах выглядит на них роскошно.

На одном снимке она стоит в окружении подружек. А на другом все "девицы" за столом с бокалами шампанского.

Фоторепортаж
Как изменилась Пугачева
Алла Пугачева, 2017. Фото: пресс-служба фестиваля Алла Пугачева, 2012. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев
Алла Пугачева, 2007. Фото GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алла Пугачева, 2000. Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) Алла Пугачева, 1993. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ +3
Полина ДОРОЖКИНА
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