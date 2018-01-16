Не успела Примадонна пригубить шампанское, как рухнула на диван в изнеможении

Умеет оторваться Алла Борисовна, нечего сказать. И вечеринка, на которой она побывала, удалась на славу.

Хлебнув шипучего напитка, Пугачева упала на диван и показала V - victory ("победа").



А проходил этакий девичник, как и предполагали Dni.RU, в подмосковной деревне Аксиньино, где живет верная подруга Примадонны Алина Редель.

Благодаря этой женщине поклонники могут первыми узнавать новости из жизни Аллы Пугачевой. Алина везде сопровождает артистку - на презентациях, премьерах, отдыхе.

Как-то ходили слухи, что она помогла рождению суррогатных детей Примадонны. Правда, они не подтвердились.

"Девичник. Праздник продолжается - второй день старого Нового года, день судьбы. Всем желаем счастья!!!!" - написала Редель в Facebook.



Опубликованные ею две фотографии вызвали горячее обсуждение в соцсети. Пугачева в маленьком черном платье, кокетливо оголяющем плечо, лосинах и высоких ботильонах выглядит на них роскошно.

На одном снимке она стоит в окружении подружек. А на другом все "девицы" за столом с бокалами шампанского.