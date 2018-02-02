Не все готовы мириться с тяжелым характером Примадонны

Стали известны занимательные подробности памятной съемки Аллы Пугачей на обложку российского журнала Vogue в 1999 году. О них рассказала тогдашний редактор Алена Долецкая в своей книге "Не жизнь, а сказка".

Примадонна стала первой российской звездой, которую было решено поместить на обложку культового в мире моды издания. Ради красивых кадров в Мюнхен отправилась команда из стилистов, фотографов, визажистов. Но Пугачева быстро показала свой характер.

По теме Певица, киноактриса Алла Борисовна Пугачева

Сначала певица отвергла наряды от кутюр под тем предлогом, что они ей не понравились. С превеликим трудом ее удалось уговорить начать примерку.

Не обошлось без происшествий и во время нанесения макияжа. Как рассказал Telegram-канал Super, певица вскочила с криками: "Он попал мне чем-то в глаз. У меня аллергия! Сворачивайте свою чертову лавочку".

С этими словами она скрылась в туалете. А дальше началось самое интересное. Главред журнала попыталась выманить из этого убежища певицу, взывая к ее совести и напоминая, что ее ждет команда. Но Примадонна в сердцах послала всех на "три веселые буквы". Долецкая отреагировала быстро и ответила ей тем же. После словесной дуэли она запустила в звезду эстрады рулоном туалетной бумаги и, назвав ее "провинциальной истеричкой", выбежала из туалета.

Распустить команду по домам она не успела. Алла Пугачева появилась перед опешившими людьми как ни в чем не бывало, и съемка наконец-то пошла по запланированному сценарию.

