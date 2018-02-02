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Пугачеву обругали матом на съемках

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Не все готовы мириться с тяжелым характером Примадонны

Стали известны занимательные подробности памятной съемки Аллы Пугачей на обложку российского журнала Vogue в 1999 году. О них рассказала тогдашний редактор Алена Долецкая в своей книге "Не жизнь, а сказка".

Примадонна стала первой российской звездой, которую было решено поместить на обложку культового в мире моды издания. Ради красивых кадров в Мюнхен отправилась команда из стилистов, фотографов, визажистов. Но Пугачева быстро показала свой характер.  

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Сначала певица отвергла наряды от кутюр под тем предлогом, что они ей не понравились. С превеликим трудом ее удалось уговорить начать примерку.

Не обошлось без происшествий и во время нанесения макияжа. Как рассказал Telegram-канал Super, певица вскочила с криками: "Он попал мне чем-то в глаз. У меня аллергия! Сворачивайте свою чертову лавочку".

С этими словами она скрылась в туалете. А дальше началось самое интересное. Главред журнала попыталась выманить из этого убежища певицу, взывая к ее совести и напоминая, что ее ждет команда. Но Примадонна в сердцах послала всех на "три веселые буквы". Долецкая отреагировала быстро и ответила ей тем же. После словесной дуэли она запустила в звезду эстрады рулоном туалетной бумаги и, назвав ее "провинциальной истеричкой", выбежала из туалета. 

Распустить команду по домам она не успела. Алла Пугачева появилась перед опешившими людьми как ни в чем не бывало, и съемка наконец-то пошла по запланированному сценарию. 

Денис ЗВЯГИН
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