Пугачеву обругали матом на съемках
Стали известны занимательные подробности памятной съемки Аллы Пугачей на обложку российского журнала Vogue в 1999 году. О них рассказала тогдашний редактор Алена Долецкая в своей книге "Не жизнь, а сказка".
Примадонна стала первой российской звездой, которую было решено поместить на обложку культового в мире моды издания. Ради красивых кадров в Мюнхен отправилась команда из стилистов, фотографов, визажистов. Но Пугачева быстро показала свой характер.
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Сначала певица отвергла наряды от кутюр под тем предлогом, что они ей не понравились. С превеликим трудом ее удалось уговорить начать примерку.
Не обошлось без происшествий и во время нанесения макияжа. Как рассказал Telegram-канал Super, певица вскочила с криками: "Он попал мне чем-то в глаз. У меня аллергия! Сворачивайте свою чертову лавочку".
С этими словами она скрылась в туалете. А дальше началось самое интересное. Главред журнала попыталась выманить из этого убежища певицу, взывая к ее совести и напоминая, что ее ждет команда. Но Примадонна в сердцах послала всех на "три веселые буквы". Долецкая отреагировала быстро и ответила ей тем же. После словесной дуэли она запустила в звезду эстрады рулоном туалетной бумаги и, назвав ее "провинциальной истеричкой", выбежала из туалета.
Распустить команду по домам она не успела. Алла Пугачева
появилась перед опешившими людьми как ни в чем не бывало, и съемка наконец-то
пошла по запланированному сценарию.
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