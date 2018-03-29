Пугачева отказалась от близкого человека

Бывший зять Примадонны занимается спортом только в кровати

Сегодня у Владимира Преснякова юбилей – ему 50 лет. Кристина Орбакайте, с которой у него в конце 80-х был роман, выложила в свой Instagram трогательный снимок тех лет.

"С Днем Рождения, с юбилеем. У нас было прекрасное детство! Спасибо за песни и сына", – подписала она фото.

После расставания они сумели сохранить дружеские отношения ради сына Никиты, который пошел по стопам родителей и стал певцом. Сегодня он самостоятельный музыкант, он выступает со своим коллективом, отмечает EG.RU

Кстати, недавно певец выложил в своем микроблоге фото заспанной жены Натальи Подольской. Большинство подписчиков не оценило жест, заявив, что все привыкли видеть ее в более "глянцевом" виде.

"Я сидел в другом городе в пять утра. И у меня случился взрыв любви. Позвонил Наташе по скайпу: "Малыш, я тебя люблю!" Она еле открыла глаза: "Ну я тоже тебя люблю". И я ее сонную сфотографировал. Мне показалось, это мило – звонить ей ночью, признаваться в любви", – объяснил юбиляр "Комсомольской правде".

На сегодня у него намечен концерт в "Крокусе". Давно составлен список гостей. "Я хотел, чтобы Алла Пугачева участвовала в моем концерте. Но она не может" – посетовал он.



Когда певца спрашивают, как он поддерживает себя в форме и занимается ли спортом, Пресняков отвечает: "Только в кровати". И по докторам он не ходит. Лучший врач для него – его сын. Рядом с ним Владимир "становится счастливым, а болезни отступают".

У певца двое сыновей. Он мечтает о дочке. "Даже имя придумали – Мия. Но как Бог даст, конечно", – сказал он.

Архивный снимок в честь именинника опубликовал и Игорь Николаев. На черно-белой фотографии он позирует с Владимиром Пресняковым. По словам артиста, именно таким составом они в 1980-х годах гастролировали по стадионам Донбасса. По словам композитора, эти события происходили словно "вчера". Он пожелал Владимиру здоровья и большого счастья.

Юбиляр родился в Свердловске (ныне Екатеринбург). Его отец, Владимир Пресняков-старший, руководил ВИА "О чем поют гитары", где солировала и мать – Елена Кобзева. С 1975 года родители стали солистами популярного ВИА "Самоцветы". С 12 лет мальчик пел в хоре Елоховской церкви в Москве духовные произведения. С 13 лет выходил на сцену в концерте группы "Круиз", исполняя собственные песни.

Известность к нему пришла после выхода фильма "Выше радуги" (1986), в котором он спел все песни главного героя, которого сыграл Дмитрий Марьянов. Песни "Зурбаган" и "Спит придорожная трава" стали хитами в подростковой среде.