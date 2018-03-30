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Пугачева обделила внучку

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Сегодня у дочери Кристины Орбакайте день рождения

Девочке исполнилось шесть лет. Примадонна не стала утруждать себя долгими речами и послала ей коротенькое поздравление. В нем Алла Пугачева никаких пожеланий не выразила.

"С днем рождения, Клавуся!" – лаконично написала певица в Instagram.

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В отличие от артистки, подписчики рассыпались в более щедрых посланиях.

Они пожелали "счастья, здоровья, удачи, Клавочке". И, назвав ее красавицей, милой умницей, сладкой девочкой, нимфой лесной и принцессой, прибавили: "Удачи и хорошего настроения! Всех благ!", "прелестное дитя".

Быть может, прочитав это, и бабушка дошлет пару теплых слов. Хотя, наверное, всю любовь к внучке и радость в ее светлый день Алла Борисовна выразит по-другому, ведь поступки важнее фраз.

А может, Пугачевой просто не до этого? Она теперь такая модница-красавица, что ого-го! Прочь бесформенные балахоны – Примадонна нынче молода, стройна, "джинсы она теперь носит подросткового размера", цитируют ее стилиста Алишера Dni.RU. Да и на бабушку вовсе не похожа.

Клавдия Земцова – третий ребенок дочери Примадонны Кристины Орбакайте. Девочка родилась в Майами 30 марта 2012 г. в 19:58 по местному времени, сообщила тогда счастливая мама. Чтобы не разлучаться с мужем Михаилом Земцовым, Кристина осталась рожать в Америке, но пообещала журналистам, что летом того же года вернется в Россию и будет растить дочку тут.

Фоторепортаж
Как изменилась Пугачева
Алла Пугачева, 2017. Фото: пресс-служба фестиваля Алла Пугачева, 2012. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев
Алла Пугачева, 2007. Фото GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алла Пугачева, 2000. Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) Алла Пугачева, 1993. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ +3
Полина ДОРОЖКИНА
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