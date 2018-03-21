Примадонна сразила публику наповал

Накануне у поэта-песенника Ильи Резника был юбилейный вечер. На сцену в Кремлевском дворце вышли 40 артистов и спели все его хиты. При этом отличилась, как всегда, Алла Борисовна.

Она не только выступала дольше всех, но и выглядела феерично. На Пугачевой был надет белый топ, такого же цвета шаловливые лосины и веселенький пиджачок – расписанный розочками.

Артистка, конечно, не была похожа на героиню Светланы Немоляевой в фильме "Служебный роман" – модная стрижка с ниспадающей на глаза кокетливой челкой и макияж делали ее красоткой. Но цветочки на пиджаке напомнили слова секретарши Верочки: "Ну вон же она, в жутких розочках".

Примадонне отвели почти все второе отделение концерта. Виновник торжества "дал ей список из 30 песен", предоставив полную свободу выбора. Алла Борисовна исполнила только семь: "Просто", "Ты не знал", "Без меня", "Возвращение", "Старинные часы", "Поздно", "Скупимся на любовь", сообщают Dni.RU.



Ранее Алла Борисовна спешила на праздник, поэтому, чтобы не стоять в вечерних пробках, прибыла из аэропорта в центр Москвы на аэроэкспрессе. И уже там привлекла взгляды окружающих – кроме уже упомянутых лосин на ней было светлое пальто, – напоминая не то Снегурочку, не то Снежную королеву.

В Кремле журналисты просили артистку попозировать перед камерами, но она отказалась. Не приняла и шикарный букет роз, сказав, что боится уколоться. Да и в самом деле, зачем розы к розам...

