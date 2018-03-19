Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Пугачеву в пижаме подняли на смех

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фанатов неприятно удивил внешний вид Примадонны

Второй день в Сети обсуждают Аллу Пугачеву и Максима Галкина, пришедших на избирательный участок в странном виде. Пользователей интернета настолько удивил внешний вид Примадонны, что они оставили много гневных комментариев и фотожаб.

"Твое лицо, когда не нашла в бюллетене Брежнева", – пишет в Twitter Кристина Попутчик. Фолловеры также отметили, что Алла Борисовна и Максим сегодня "приуныли".

"Все мы сегодня немного Алла Борисовна", – написал пользователь dmitriy blinnikov.


Некоторые додумались добавить в фото надписи, осмеивая возраст Примадонны.



Певица была одета в розовую кофту-балахон с капюшоном и голубые, похожие на спортивные штаны, а на глазах красовались темные солнцезащитные очки. Такой наряд не всем пришелся по вкусу. 

"Бабуся уже еле кочевает. А розовенькое пальтишко надела. Ну прям девочка", "Я не знала, что на выборы нужно особые наряды выбирать", "Такое ощущение, что боги зашли", – сыронизировали пользователи.

Были и те, кого внешний вид звездной пары вдохновил на комплименты.

"Девочка-припевочка! Просто шикарно выглядит наша Королева!", "Алла, вы чудо! Такие люди как вы рождаются один раз в 100 лет", "Алла, вы по типажам Ларсон гамин, вам очень идет такой юный стиль", "Как будто из "Звездных войн" костюмы", "Максим такой шикарный мужчина!", "Аллочка Борисовна – такая милая девочка! И интересно одевается!" – прокомментировали фанаты фотографии артистов. 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Стукачом WADA заинтересовался Интерпол

Москва намерена добиться задержания информатора

Умер известный российский режиссер

Не стало Александра Павловского

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей