Пугачеву в пижаме подняли на смех

Фанатов неприятно удивил внешний вид Примадонны

Второй день в Сети обсуждают Аллу Пугачеву и Максима Галкина, пришедших на избирательный участок в странном виде. Пользователей интернета настолько удивил внешний вид Примадонны, что они оставили много гневных комментариев и фотожаб.

"Твое лицо, когда не нашла в бюллетене Брежнева", – пишет в Twitter Кристина Попутчик. Фолловеры также отметили, что Алла Борисовна и Максим сегодня "приуныли".

"Все мы сегодня немного Алла Борисовна", – написал пользователь dmitriy blinnikov.





Некоторые додумались добавить в фото надписи, осмеивая возраст Примадонны.









Певица была одета в розовую кофту-балахон с капюшоном и голубые, похожие на спортивные штаны, а на глазах красовались темные солнцезащитные очки. Такой наряд не всем пришелся по вкусу.



"Бабуся уже еле кочевает. А розовенькое пальтишко надела. Ну прям девочка", "Я не знала, что на выборы нужно особые наряды выбирать", "Такое ощущение, что боги зашли", – сыронизировали пользователи.

Были и те, кого внешний вид звездной пары вдохновил на комплименты.

"Девочка-припевочка! Просто шикарно выглядит наша Королева!", "Алла, вы чудо! Такие люди как вы рождаются один раз в 100 лет", "Алла, вы по типажам Ларсон гамин, вам очень идет такой юный стиль", "Как будто из "Звездных войн" костюмы", "Максим такой шикарный мужчина!", "Аллочка Борисовна – такая милая девочка! И интересно одевается!" – прокомментировали фанаты фотографии артистов.