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Пугачева и Галкин явились на выборы в странном виде

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
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Примадонна шокировала своей естественностью

Эстрадная певица Алла Пугачева и ее ее супруг – шоумен Максим Галкин проголосовали в подмосковном Звенигороде на участке №697 в спорткомплексе "Звезда" , сообщается на странице Галкина в Instagram.

Артисты много лет проживают в деревне Грязь, несмотря на то, что зарегистрированы в Москве. Для того, чтобы проголосовать поближе к дому Галкин и Пугачева заранее взяли открепительные удостоверения.

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При этом с появлением пары на избирательном участке многие обомлели. Примадонна привлекла к себе внимание своим странным нарядом, смахивающем на пижаму. Певица была одета в розовую кофту-балахон с капюшоном и голубые, похожие на спортивные штаны, а на глазах красовались темные солнцезащитные очки. Супруг Аллы Борисовны, напротив, выбрал классическую одежду. Шоумен одел черные брюки, белую рубашку и плащ. После голосования артисты нашли время для поклонников. Оба выглядели счастливыми, раздавали автографы и фотографировались.

При этом под видео, которое Галкин выложил в Instagram, пользователи были особенно озабочены тем, за кого же проголосовала Алла Борисовна. И все-таки наряд певицы стал основным поводом для обсуждения. Фанаты разделились на два лагеря. Некоторые считают, что Пугачева выглядит стильно и современно, другие осуждают  звезду за вольный домашний стиль и называют ее наряд пижамой.



Мария Разумова
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