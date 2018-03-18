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Волочкова позвала поклонников на выборы

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art
продолжениеРоссия голосует азартно
Балерина напомнила фанатам о необходимости исполнить свой гражданский долг

Анастасия Волочкова решила подать пример своим поклонникам и заявила о намерении отправиться на избирательный участок. Она опубликовала в Instagram фото, на котором красуется в красной блузке с огромным декольте, и написала, что готова отправиться на выборы, посоветовав подписчикам сделать то же самое.

"Мои дорогие, не забудьте сегодня проголосовать. Я уже выезжаю. От нашего с вами выбора зависит многое! Я за сильную Россию! У меня даже волосы отросли за ночь", – написала артистка.

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Под фотографией на балерину обрушился шквал критики. По мнению пользователей, идти на выборы в таком откровенном наряде непозволительно. Возмущенные снимком подписчики отмечают в комментариях, что ее бюст так и норовит вылезти наружу, а защитники Волочковой, напротив, видят ее утонченной и женственной. Один из подписчиков написал: "Зачем снимать (блузку),она и так почти без неё".

Мария Разумова
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