Балерина напомнила фанатам о необходимости исполнить свой гражданский долг

Анастасия Волочкова решила подать пример своим поклонникам и заявила о намерении отправиться на избирательный участок. Она опубликовала в Instagram фото, на котором красуется в красной блузке с огромным декольте, и написала, что готова отправиться на выборы, посоветовав подписчикам сделать то же самое.

"Мои дорогие, не забудьте сегодня проголосовать. Я уже выезжаю. От нашего с вами выбора зависит многое! Я за сильную Россию! У меня даже волосы отросли за ночь", – написала артистка.

Под фотографией на балерину обрушился шквал критики. По мнению пользователей, идти на выборы в таком откровенном наряде непозволительно. Возмущенные снимком подписчики отмечают в комментариях, что ее бюст так и норовит вылезти наружу, а защитники Волочковой, напротив, видят ее утонченной и женственной. Один из подписчиков написал: "Зачем снимать (блузку),она и так почти без неё".