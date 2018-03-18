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Как голосовали звезды на выборах

Олег Газманов. Фото:instagram.com/oleggazmanov
продолжениеКиев потерял рассудок
Артистка Лариса Долина удивила внешним видом, а певец Олег Газманов отметился в региональной школе

Олимпийские чемпионы по хоккею Илья Ковальчук и Вячеслав Войнов пришли на выборы вместе с партнерами по хоккейному клубу СКА. Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина проголосовала с помощью приложения "Мобильный избиратель" по месту нахождения в Южно-Сахалинске, а олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Алексей Алипов прилетел для голосования на Камчатку.

Не забыл сделать свой выбор и народный артист России Николай Цискаридзе, который опустил в урну бюллетень в Приморском Крае. Артист отметил, что его отношение к выборам довольно-таки сознательное. "В моем поколении все заинтересовались выборами, прямо голосовали все скопом, обсуждали это, потому что нам не хотелось, чтобы та свобода, которая к нам пришла, изменилась",-цитирует его РИА Новости.

Исполнил свой гражданский долг и певец Олег Газманов. "Проголосовал! Здесь в Красноярске голосование в школе №151 Очень весело, много людей. Настроение отличное", – отметил он на своей странице "Вконтакте".

Народная артистка России Лариса Долина проголосовала во Дворце детского творчества на улице Есенина, в Рязани. Певица объяснила, что голосует не по месту жительства, а по месту пребывания, поскольку сегодня по графику дает концерт в Рязани. Долина была в очень приподнятом настроении и удивила поклонников своим веселым разноцветным маникюром. "Настроение замечательное! Сделать выбор для меня очень важно. Я взрослая женщина, состоявшаяся артистка, но у меня растет внучка и очень важно, в какой стране она будет жить. Я переживаю за ее будущее, хочу, чтобы оно было благополучным, – цитирует певицу Рязанский Городской Сайт rzn.info.

Лариса Долина. Фото: rzn.info

Актеры полюбившихся всем сериалов Аристарх Венес, Максим Зубалевич и Евгений Кулик  прилетели в Хабаровск на встречу с игроками хоккейного клуба "Амур", где заодно и проголосовали. Несмотря на занятость и частые разъезды ребята нашли время проголосовать.

"Меня очень удивило, что многие популярные блогеры активно поддерживают выборы и размещают разные ролики на своей странице. Они честные и откровенные, многие из них с юмором, и мне это очень нравится. Я заметил, что молодёжь более ответственно подходит к этому делу по сравнению с предыдущими выборами", – поделился впечатлениям Кулик. 

Ксения Собчак пришла на избирательный участок детской музыкальной школы имени Людвига ван Бетховена в центре Москвы вместе с мужем Максимом Виторганом. Ведущая пришла на выборы в странном одеянии. В ее образе очень уж выделялась обувь– ботинки разного цвета с надписью из песни Виктора Цоя: "Премен требуют наши сердца". После процедуры голосования по открепительному удостоверению ведущая отметила: "Решили попробовать эту систему, чтобы посмотреть как она работает; в моем случае проблем нет". 

Фото:AP/TASS




Мария Разумова
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