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Киев обвинили в гуманитарной агрессии

Фото: Петр Сивков/ТАСС
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В Москве прокомментировали ситуацию с невозможностью гражданам России проголосовать на территории Украины

Тысячи граждан РФ, находящихся на территории Украины, не могут принять участие в голосовании на выборах президента России, поскольку им активно препятствуют украинские силовики и националисты.

В российском ЦИК происходящее квалифицируют как гуманитарную агрессию. "С утра пошла самая тревожная информация, что перекрыты подходы к российским загранучреждениями. Посольство РФ заблокировано в Киеве. Для нас совершенно очевидно – мы имеем факт гуманитарной агрессии в отношении граждан РФ, которые находятся в этот момент на территории Украины и не могут реализовать свое политическое право на голосование, активное участие в избирательной кампании", – заявил член Центризбиркома Василий Лихачев.

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Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко назвала препятствование для голосования на выборах президента РФ грубейшим нарушением международного права.

"Запретили гражданам России проголосовать, исполнить свой долг. Это впервые, наверное, в дипломатической международной практике такое грубейшее нарушение международного права, всех международных конвенций о права и свободах человека. Беспрецедентный случай", – цитирует Матвиенко РИА Новости. По ее словам, это говорит о том, что ситуация на Украине деградирует, а киевские власти идут на все, чтобы выслужиться перед западными партнерами.

В пятницу в МВД Украины заявили, что 18 марта россиян не пустят в диппредставительства для участия в выборах президента. Сегодня с утра в Киеве, Львове Одессе и Харькове активизировались украинские националисты, которые занимаются любимым делом: ждут шины, нападают на автомобили сотрудников российских диппредставительств и не пускают никого в здания.

Все это происходит при полном попустительстве правоохранительных органов.
Отдел информации
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