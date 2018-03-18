В Москве прокомментировали ситуацию с невозможностью гражданам России проголосовать на территории Украины

Тысячи граждан РФ, находящихся на территории Украины, не могут принять участие в голосовании на выборах президента России, поскольку им активно препятствуют украинские силовики и националисты.

В российском ЦИК происходящее квалифицируют как гуманитарную агрессию. "С утра пошла самая тревожная информация, что перекрыты подходы к российским загранучреждениями. Посольство РФ заблокировано в Киеве. Для нас совершенно очевидно – мы имеем факт гуманитарной агрессии в отношении граждан РФ, которые находятся в этот момент на территории Украины и не могут реализовать свое политическое право на голосование, активное участие в избирательной кампании", – заявил член Центризбиркома Василий Лихачев.

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко назвала препятствование для голосования на выборах президента РФ грубейшим нарушением международного права.

"Запретили гражданам России проголосовать, исполнить свой долг. Это впервые, наверное, в дипломатической международной практике такое грубейшее нарушение международного права, всех международных конвенций о права и свободах человека. Беспрецедентный случай", – цитирует Матвиенко РИА Новости . По ее словам, это говорит о том, что ситуация на Украине деградирует, а киевские власти идут на все, чтобы выслужиться перед западными партнерами.

В пятницу в МВД Украины заявили, что 18 марта россиян не пустят в диппредставительства для участия в выборах президента. Сегодня с утра в Киеве, Львове Одессе и Харькове активизировались украинские националисты, которые занимаются любимым делом: ждут шины, нападают на автомобили сотрудников российских диппредставительств и не пускают никого в здания.

Все это происходит при полном попустительстве правоохранительных органов.