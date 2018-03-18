Иностранцы в шоке от выборов в Крыму

Международные наблюдатели приятно удивлены активностью крымских избирателей и сравнивают выборы с праздником

В Крыму, где сегодня впервые выбирают президента России, работают 43 международных наблюдателя из 20 стран. Все они довольны и даже удивлены увиденным, потому что такого энтузиазма на выборах не встречали давно.

Наблюдатель из Германии Андреас Мауэр, побывавший на нескольких избирательных участках в Севастополе, уверен, что результаты президентских выборов на полуострове будут "историческими".

"Я давно не видел очередей на избирательных участках в Германии, а там были даже две-три очереди. Я наблюдал на 99-м участке регистрацию избирателей, все делается прозрачно, открыто и доступно. Такого избирательного участка по численности желающих я в Европе не видел: на 12 часов там проголосовало почти 40% избирателей! Также мы побывали на участках №100 и №101; удивила высокая явка на участке №100 – там на 12 часов проголосовали более 45%", – поделился Маэур с журналистами.

Он сравнил выборы с весенним праздником. "Люди счастливы, идут голосовать, потом гуляют в парке, радуются. Играет музыка. Результат этих выборов в Крыму будет исторический. Я чувствую, что крымчане могут сегодня в течение дня еще раз четко и ясно ответить всем скептикам на вопрос "Чей все-таки Крым". Они поставят точку сегодня в этом вопросе", - приводит " КП " слова немецкого наблюдателя.

Хенрик Веббер, прибывший в Крым в составе делегации международных наблюдателей из Норвегии, поделился результатами посещения двух избирательных участков в Севастополе. "Мы очень довольны, не увидели никаких нарушений ни на одном из участков", – рассказал Вебер, который, как и немецкий коллега, отметил, что крымчане идут на выборы с радостью.

"Идут голосовать с улыбкой на лице. Сегодня у них праздник. В Украине и Европе говорят, что людей в Крыму заставляют приходить на выборы и голосовать за кого-то. Я уже в третий раз в Крыму, и никогда не видел, чтобы кто-то кого-то заставлял что-то делать, в том числе – голосовать", – прокомментировал норвежец.

Директор Центра геостратегических исследований Сербии Драгана Тривкович считает, что по свой демократичности выборы на полуострове могут стать примером для всех стран. "Атмосфера очень хорошая. Я была во многих странах наблюдателем – в Европе и на Ближнем Востоке, но такого нигде не видела", – отметила Тривкович, слова которой приводит ИА REGNUM.

В Крыму работают 1207 избирательных участков, проголосовать на которых смогут около 1,5 млн избирателей.

Помимо иностранцев за голосованием на полуострове наблюдают около 3600 общественных наблюдателей. Для освещения выборов в Крым прибыли представители ряда западных СМИ, в частности журналисты французских и шведских изданий.