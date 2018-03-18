Аксенов проголосовал на первых выборах в Крыму

Глава Республики исполнил свой гражданский долг на полуострове

В воскресенье рано утром глава республики Крым Сергей Аксенов впервые проголосовал на выборах президента России на полуострове на участке в Художественном училище имени Самокиша в Симферополе.

"Мой голос принят, прошу всех прийти на участки, страна нуждается в вашем голосе", – цитирует его слова "Интерфакс".

Он отметил, что голосование для крымчан является знаковым событием, поскольку это первые выборы президента РФ со дня присоединения полуострова к России. Сегодня жители Крыма и Севастополя празднуют четвертую годовщину воссоединения.

Голосование в Крыму пройдет на 1,2 тысяч избирательных участках. В Севастополе для этих целей открыто 182 участка, а трудящиеся на Крымском мосту смогут проголосовать в специально отведенных местах для голосования, открытых по решению избирательной комиссии республики.

В списках избирателей на голосование числятся более 311 тысяч человек по данным на 1 января. При этом на полуостров прибыли 43 иностранных наблюдателя, которые будут контролировать ход избирательной кампании.















