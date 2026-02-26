Орбакайте с мужем уехали из США во время стихийного бедствия

Знаменитости пришлось сильно подкорректировать свои планы

Некогда популярная в нашей стране певица Кристина Орбакайте, уже несколько лет живущая с семьей на американских землях, оказалась в непростой ситуации из-за сильнейшего снегопада в Нью-Йорке.

Из-за непогоды были отменены рейсы, а исполнительнице было необходимо срочно вылететь в британскую столицу, где 26 февраля у нее запланирован концерт.

По словам артистки, сначала она сильно растерялась, впрочем, выход быстро нашелся. Вместе с любимым супругом она отправилась в соседний Вашингтон, где погодные условия оказались более благоприятными.

Оттуда они смогли вовремя вылететь в Британию и без опозданий добрались до столичного региона. Певица рассказала, что в Вашингтоне было тепло и солнечно, они заранее прибыли в аэропорт и спокойно дождались рейса.

Судя по публикациям на просторах интернет-пространства, 13-летняя наследница знаменитости Клава осталась в США. Девочка продолжает обучение в школе и не могла пропустить занятия, поэтому супруги отправились в поездку вдвоем.

К слову, недавно муж пристыдил Орбакайте за вызывающее поведение в США.