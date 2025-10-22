Киркоров сравнил Анну Пересильд с Орбакайте

Поп-королю нравится юная артистка

Филипп Киркоров высоко оценил игру актрисы Анны Пересильд, исполнившей главную роль в новой экранизации "Алисы в Стране чудес". На премьере артист признался, что талант молодой звезды напомнил ему Кристину Орбакайте в начале ее карьеры.

Певец отметил, что в девушке он видит ту же внутреннюю энергию и артистизм, которые когда-то помогли Орбакайте стать не только актрисой, но и яркой певицей. По словам именитого исполнителя, у представительницы звездной династии есть все, чтобы со временем войти в число настоящих звезд российского кино.

Он подчеркнул, что девушка уже сейчас выглядит уверенно и профессионально, несмотря на юный возраст. Однако при общении с журналистами артист дал понять, что не собирается становиться ее продюсером, так как у девушки уже есть достаточно сильная команда