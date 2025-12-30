Дроны якобы атаковали важнейший командный пункт, утверждает экс-советник офиса Зеленского

Киев пытался нанести удар по командному пункту России на случай ядерной войны. Москва может после этого нанести ядерный удар, считает экс-советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* со ссылкой на собственные источники на Западе.

Однако российская сторона не делала никаких заявлений об атаке на подобный объект: глава МИД Сергей Лавров уточнял, что ВСУ применили 91 дрон дальнего действия в попытке атаковать резиденцию президента России на Валдае.

Арестович* же считает, что речь идет не просто о президентской резиденции, а "специальном объекте", который РФ якобы использует для управления ВС на случай ядерной войны.

Экс-советник офиса Зеленского сравнил этот объект с самолетом президента Соединенных Штатов. При этом украинские дроны, по его должны были атаковать узлы связи, однако "не долетели".

На выпад Киева отреагировал и лидер Белого дома Дональд Трамп, заявив, что сильно разозлен действиями украинской стороны. Такие действия, заявил он, далеки от оборонительных. Помощник президента России Юрий Ушаков же указал, что подобные действия не останутся "без самого серьезного ответа" и повлияют на подходы США в отношении Зеленского.

*включен в перечень террористов и экстремистов

