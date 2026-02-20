Знаменитый режиссер Мамин обозвал россиян "вредоносными животными"

Знаменитый режиссер обозвал россиян "вредоносными животными"
Юрий Мамин. Фото: http://oiff.com.ua/old/wikimedia.org
Культурный деятель не стал стесняться в выражениях

Известный режиссер Юрий Мамин выступил с резкими и оскорбительными заявлениями в адрес России и ее граждан. В эфире одного из латвийских YouTube-каналов он позволил себе крайне жесткие формулировки.

Пожилая звезда объявил, что наша страна якобы превратилась в пространство, которое "порождает смерть", а происходящее в ней создает ощущение "ненормального государства". В своих рассуждениях он дошел до того, что сравнил русских людей с вредоносными существами, представляющими угрозу для всей планеты.

"Народ кажется абсолютно вредоносным животным", – объявил культурный деятель.

Как известно, пожилой режиссер стал публично критиковать нашу страну с 2019 года, хотя подобных взглядов придерживался и ранее. После череды неудачных проектов, не получивших поддержки Минкульта, он переехал на американские земли и с тех пор продолжает выступать с резонансными заявлениями в адрес бывшей родины.

К слову, ранее сбежавший в Израиль бывший ведущий "Первого канала" пожаловался на личную проблему.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
По теме

Наглое хамство Зеленского в адрес Путина вызвало бешенство в Германии

Бывший комик продолжает удивлять общественность странными заявлениями

Неизвестный самолет из США пересек границу России: подробности

Судно вылетело из авиабазы США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей