Знаменитый режиссер Мамин обозвал россиян "вредоносными животными"

Культурный деятель не стал стесняться в выражениях

Известный режиссер Юрий Мамин выступил с резкими и оскорбительными заявлениями в адрес России и ее граждан. В эфире одного из латвийских YouTube-каналов он позволил себе крайне жесткие формулировки.

Пожилая звезда объявил, что наша страна якобы превратилась в пространство, которое "порождает смерть", а происходящее в ней создает ощущение "ненормального государства". В своих рассуждениях он дошел до того, что сравнил русских людей с вредоносными существами, представляющими угрозу для всей планеты.

"Народ кажется абсолютно вредоносным животным", – объявил культурный деятель.

Как известно, пожилой режиссер стал публично критиковать нашу страну с 2019 года, хотя подобных взглядов придерживался и ранее. После череды неудачных проектов, не получивших поддержки Минкульта, он переехал на американские земли и с тех пор продолжает выступать с резонансными заявлениями в адрес бывшей родины.

