Сбежавший в Израиль Привольнов пожаловался на проблемы с сыном

Ведущий неплохо обустроился за границей

Антон Привольнов, ранее работавший ведущим на "Первом канале", а затем сбежавший в Израиль, неожиданно поделился личной проблемой. В разговоре с другой именитой беглянкой Марией Машковой он признался, что не может справиться с нежеланием сына-подростка поддерживать порядок в комнате.

Во время интервью экс-звезда "первой кнопки" удивился тому, что дочери его собеседницы сами у себя убирают. Он с явным сожалением отметил, что в его случае ситуация совсем иная. Более того, ведущий уже смирился с хаосом и предпочитает просто не заходить в комнату сына, чтобы лишний раз не нервничать.

Машкова также поделилась тем, что и у нее не все идеально – а дочери нередко оправдывают свои проступки тем, что, по их мнению, ведут себя куда лучше многих других подростков. Привольнов признал, что его сын использует точно такой же аргумент. Телеведущий иронично заметил, что, похоже, подростки по всему миру действуют по единому сценарию и будто заключили негласный союз против родителей.

