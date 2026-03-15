Актер Дужников раскрыл секрет похудения

Знаменитость решительно настроен на борьбу с лишним весом

Российский актер Станислав Дужников рассказал, как ему удается постепенно снижать вес без жестких ограничений. Артист признался, что делает ставку на умеренность в еде, спорт и более осознанный подход к питанию.

Знаменитость объявил, что не придерживается строгих диет и не исключает полностью какие-либо продукты из рациона. Вместо этого актер старается просто уменьшать объем пищи. Он пришел к осознанию того, что порция должна быть небольшой – примерно такой, чтобы легко помещалась в ладони.

Артист отметил, что старается питаться регулярно и соблюдать режим. Дужников рассказал, что ест примерно пять раз в день, делая перерывы между приемами пищи около трех часов. При этом подсчет калорий он не ведет. Актер также подчеркнул, что важную роль играет физическая активность. Он старается больше двигаться и заниматься спортом.